Китай хитрує: що задумав Пекін, вимагаючи бачити Росію на саміті миру

Китай заявив, що братиме участь у саміті миру, який може відбутись у Швейцарії, якщо туди допустять і Росію. У такий спосіб, ймовірно, Пекін намагається дістати роль посередника, яка надасть країні багато переваг.

Про хитрість Китаю 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що активний нейтралітет Пекіна дає йому шанс всидіти одночасно на двох стільцях.

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Участь у саміті

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін повідомив, що Пекін розглядає можливість участі у саміті у Швейцарії, який стосуватиметься української формули миру.

Але є нюанс: президент Китаю поїде туди лише за умови, якщо там буде представник Росії, повідомило Politico.

За словами політолога, Китай намагається забезпечити для себе обхідні шляхи, аби цього не робити.

"Китай, найімовірніше, не хоче брати участь, а намагається зняти з себе відповідальність, щоб уникнути звинувачення. Він каже, що якщо Росії не буде, не буде і їх. Ну а Росію запрошувати на саміт точно ніхто не збирається", – прокоментував Саакян.

Роль посередника

Пекін виступає за мирні переговори та має на меті зайняти роль посередника, яка дає країні певні "привілеї".

Китай намагається зайняти нішу посередника, тому зараз він активізувався. Як тільки Росія бере ініціативу на фронті і йде в наступ, вони пропонують сідати за стіл перемовин,

– розповів політолог.

Така ідея – це лише інструмент, а не мета. Такі посередники паралельно займають позицію активного нейтралітету. Саакян пояснив, що коли держава є посередником і активним суб'єктом, який несе додану вартість до завершення війни – їй буде дозволено не солідаризуватися з тим чи іншим табором, не так жорстко виконувати санкції.

Майбутні плани Пекіну

Якщо план з "миром" не спрацює, Китай буде використовувати Росію для захисту взятих на себе дій. Також він має на меті зміцнити економічну співпрацю з Європою, поки там буде "безпечно".

"Китай буде намагатись грати або повноцінного посередника, який спробує Україну та Росію посадити за стіл переговорів, або буде намагатись привезти Росію, щоб потім нею забезпечити собі виконання взятих зобов’язань. Також, судячи з усього, Сі Цзіньпін поїде у Париж з економічним треком, по якому Китай хоче наростити співпрацю з Європою. Він скористається моментом, коли США зацикляться на собі і, відповідно, в Європі виникне вакуум безпеки", – зауважив Саакян.

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