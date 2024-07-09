Не лише нові Patriot для України: найважливіші теми саміту НАТО у Вашингтоні

У Вашингтоні розпочався 75-й саміт НАТО, який триватиме до 11 липня. На ньому світові лідери мають ухвалити рішення про додаткову підтримку України у війні з Росією.

На ювілейному саміті обговорюватимуть не лише передачу Україні систем Patriot, але й низку інших важливих питань. Детальніше про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер з місця подій.

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Patriot – головна тема

Саміт НАТО у Вашингтоні стартував надвечір 9 липня. Президент України Володимир Зеленський уже прибув до американської столиці. Зокрема, він разом з делегацією відвідав меморіал жертвам Голодомору. Крім того, глава держави вже зробив першу заяву.

Будемо розмовляти з країнами. У нас на полях саміту велика кількість двосторонніх зустрічей. Передусім пріоритетом є ППО. Я думаю, що після такого (мовиться про масовану атаку по Україні 8 липня – 24 Канал) і президент Байден, та інші лідери будуть рішучими,

– наголосив Зеленський.

Справді, передача Україні нових систем Patriot – це одна з найголовніших тем в контексті війни проти України, яку обговорюватимуть на саміті. Найпевніше, Київ отримає нові комплекси ППО, питання у тому, скільки саме їх передадуть.

У цьому контексті вже лунали позитивні сигнали, зокрема від пані посла США при НАТО Джуліанни Сміт. Напередодні вона заявила, що ще у квітні Україна просила про 7 систем Patriot, додавши, що позитивна відповідь має надійти вже найближчими днями. Також президент США Джо Байден відзначав, що підсилення української ППО є найважливішою темою, яку обговорюватимуть на полях саміту.

F-16 від США

Важливою подією в межах Вашингтонського саміту НАТО стане і зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбудеться у середу, 10 липня. Цілком імовірно, що обговорюватимуть вони не лише передачу систем Patriot, але й надання Україні винищувачів F-16 безпосередньо від США.

Річ у тім, що поки передати ці літаки погодилися лише європейські партнери в рамках авіакоаліції. Сполучені Штати у ній виконують лише роль так званого координатора. Зокрема, як країна-виробник, вони надавали дозвіл на передачу цих повітряних суден.

Варто також додати, що ще на полях саміту G7 Байден та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду. У ній міститься формулювання про передачу Києву ескадрильї американських винищувачів.

Однак і це ще не все. На саміті НАТО у Вашингтоні також планують розглянути фінансування української армії на наступний рік. Ймовірно, союзники України затвердять бюджет для військової допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів. Рішення хочуть ухвалити, аби убезпечитись від можливого приходу Дональда Трампа до влади у США.