Не только новые Patriot для Украины: важнейшие темы саммита НАТО в Вашингтоне

В Вашингтоне начался 75-й саммит НАТО, который продлится до 11 июля. На нем мировые лидеры должны принять решение о дополнительной поддержке Украины в войне с Россией.

На юбилейном саммите будут обсуждать не только передачу Украине систем Patriot, но и ряд других важных вопросов. Подробнее об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер с места событий.

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Patriot – главная тема

Саммит НАТО в Вашингтоне стартовал под вечер 9 июля. Президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в американскую столицу. В частности, он вместе с делегацией посетил мемориал жертвам Голодомора. Кроме того, глава государства уже сделал первое заявление.

Будем разговаривать со странами. У нас на полях саммита большое количество двусторонних встреч. Прежде всего приоритетом является ПВО. Я думаю, что после такого (говорится о массированной атаке по Украине 8 июля – 24 Канал) и президент Байден, и другие лидеры будут решительными,

– подчеркнул Зеленский.

Действительно передача Украине новых систем Patriot – это одна из главных тем в контексте войны против Украины, которую будут обсуждать на саммите. Скорее всего, Киев получит новые комплексы ПВО, вопрос в том, сколько именно их передадут.

В этом контексте уже звучали позитивные сигналы, в частности от госпожи посла США при НАТО Джулианны Смит. Накануне она заявила, что еще в апреле Украина просила о 7 системах Patriot, добавив, что положительный ответ должен поступить уже в ближайшие дни. Также президент США Джо Байден отмечал, что усиление украинской ПВО является важнейшей темой, которую будут обсуждать на полях саммита.

F-16 от США

Важным событием в рамках Вашингтонского саммита НАТО станет и встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в среду, 10 июля. Вполне вероятно, что обсуждать они будут не только передачу систем Patriot, но и предоставление Украине истребителей F-16 непосредственно от США.

Дело в том, что пока передать эти самолеты согласились только европейские партнеры в рамках авиакоалиции. Соединенные Штаты в ней выполняют лишь роль так называемого координатора. В частности, как страна-производитель, они предоставляли разрешение на передачу этих воздушных судов.

Стоит также добавить, что еще на полях саммита G7 Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности. В нем содержится формулировка о передаче Киеву эскадрильи американских истребителей.

Однако и это еще не все. На саммите НАТО в Вашингтоне также планируют рассмотреть финансирование украинской армии на следующий год. Вероятно, союзники Украины утвердят бюджет для военной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Решение хотят принять, чтобы обезопасить от возможного прихода Дональда Трампа к власти в США.