Як би ми їх не поважали, – Зеленський не поїде до Вільнюсу лише заради протоколу

Володимир Зеленський може не бути присутнім на саміті НАТО у Вільнюсі. І на це буде вагома причина, пов'язана зі вступом нашої держави до Альянсу.

У розмові з журналістами 24 Каналу, очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко прокоментувала можливу відсутність глави держави на саміті. За її словами, Володимир Зеленський очікує результатів.

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Чому Зеленський може не поїхати на саміт НАТО

Почнімо з заяви самого президента. Він наголосив, що не збирається їхати до Вільнюса, якщо не буде сигналів про вступ нашої держави до Альянсу. У такому випадку, за його словами, просто відсутній сенс участі у саміті.

Я думаю, що тут сигнал досить відвертий, що президент не поїде до Вільнюсу заради протокольної частини. Як би ми не поважали наших західних партнерів, але звичайно ти виходиш з того, що має бути результат, а саме особливо у випадку з Україною,

– зазначила Галібаренко.

За словами очільниці місії України при НАТО, "війна створила чорно-білу картинку". Наша держава відкидає все зайве та концентрується винятково на суті.

Тому я думаю, що наші партнери правильно зчитують цей сигнал про те, що у Вільнюсі, крім зустрічі на найвищому рівні, має так само бути й результат,

– додала вона.

Союзники тиснуть на Байдена

Західні ЗМІ пишуть, що партнери почали тиснути на президента США Джо Байдена. Вони очікують від нього рішучіших дій щодо вступу України до НАТО. Це навіть стало причиною дискусій всередині Альянсу.

Зауважимо, що Байден у вкрай непростій ситуації. З одного боку він прагне з усіх сил уникнути розколів усередині НАТО. З іншого ж боку побоюється, що вступ України до НАТО стане причиною третьої світової війни.

Додамо, що найактивніше на Байдена тиснуть країни, які межують з Росією. Мовиться про Литву, Латвію, Естонію та Польщу. Їхні представники закликають напередодні саміту надати нашій державі вагомі політичні зобов'язання щодо майбутнього членства.

Підштовхують навіть до того, щоб Україна отримала графік і конкретні цілі, щоб стати членом НАТО. Водночас союзники доходять згоди, що процес вступу розпочнеться лише після завершення війни, розв'язаної Росією.

Вільнюський саміт НАТО запланований на 11 – 12 липня. Тоді, можливо, ми почуємо важливі для України заяви щодо вступу нашої держави до Альянсу.