Є моменти, на які мало звернули увагу, – політтехнолог назвав головні тези комюніке саміту НАТО

Вільнюський саміт не виправдав усіх очікувань України. Попри це, союзники прийняли низку важливих рішень, спрямованих на протидію Росії.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, Північноатлантичний альянс зайняв жорстку антиросійську позицію і прийняв багато позитивних для України рішень.

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У Росії не буде вето на вступ України

В перший же день Вільнюського саміту були моменти, на які мало хто звернув увагу.

"Однією з головних засторог напередодні саміту було побоювання, що серед умов вступу України в НАТО буде завершення війни з Росією. Такий пункт дозволив би Росії блокувати членство України в Альянсі, просто не погоджуючись на припинення війни", – пояснив Тизенгаузен.

Але у фінальному комюніке саміту немає жодної згадки про "завершення війни" як умову вступу до НАТО. Це дуже важливий момент, адже з рук Росії вибивається суттєвий козир.

Попри відсутність тези про "завершення війни" у комюніке, про неї публічно говорять Єнс Столтенберг та інші впливові лідери Альянсу.

Борис Тизенгаузен про перші підсумки Вільнюського саміту: дивіться відео

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