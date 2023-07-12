Є моменти, на які мало звернули увагу, – політтехнолог назвав головні тези комюніке саміту НАТО
Вільнюський саміт не виправдав усіх очікувань України. Попри це, союзники прийняли низку важливих рішень, спрямованих на протидію Росії.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, Північноатлантичний альянс зайняв жорстку антиросійську позицію і прийняв багато позитивних для України рішень.
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У Росії не буде вето на вступ України
В перший же день Вільнюського саміту були моменти, на які мало хто звернув увагу.
"Однією з головних засторог напередодні саміту було побоювання, що серед умов вступу України в НАТО буде завершення війни з Росією. Такий пункт дозволив би Росії блокувати членство України в Альянсі, просто не погоджуючись на припинення війни", – пояснив Тизенгаузен.
Але у фінальному комюніке саміту немає жодної згадки про "завершення війни" як умову вступу до НАТО. Це дуже важливий момент, адже з рук Росії вибивається суттєвий козир.
Борис Тизенгаузен про перші підсумки Вільнюського саміту: дивіться відео
Інші сильні рішення НАТО проти Росії
- Країни Альянсу оголосили про цілу низку нових пакетів військової допомоги. Серед країн, які це зробили – Франція, Німеччина, Норвегія та Британія.
- Також на Вільнюському саміті прийняли низку політичних рішень, які будуть вкрай неприємними для Росії. Передовсім це прийняття до НАТО Швеції, вступ якої блокували Угорщина та Туреччина.
- Крім того, НАТО поклало відповідальність на Росію за підрив Каховської ГЕС, закликало Росію вивести свої війська з Грузії, а Ірану та Китаю надіслало застереження щодо співпраці з країною-агресоркою.