Есть моменты, на которые мало обратили внимание – политтехнолог назвал главные тезисы коммюнике саммита НАТО
Вильнюсский саммит не оправдал всех ожиданий Украины. Несмотря на это, союзники приняли ряд важных решений, направленных на противодействие России.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Североатлантический альянс занял жесткую антироссийскую позицию и принял множество положительных для Украины решений.
Смотрите также "Мы никуда от вас не денемся": Зеленский провел содержательную встречу с Байденом
У России не будет вето на вступление Украины
В первый же день Вильнюсского саммита были моменты, на которые мало кто обратил внимание.
"Одной из главных предосторожностей в преддверии саммита было опасение, что среди условий вступления Украины в НАТО будет завершение войны с Россией. Такой пункт позволил бы России блокировать членство Украины в Альянсе, просто не соглашаясь на прекращение войны", – пояснил Тизенгаузен.
Но в финальном коммюнике саммита нет никакого упоминания о "завершении войны" как условии вступления в НАТО. Это очень важный момент, ведь таким образом из рук России выбивается козырь.
Борис Тизенгаузен о первых итогах Вильнюсского саммита: смотрите видео
Другие сильные решения НАТО против России
- Страны Североатлантического союза объявили о ряде новых пакетов военной помощи. Среди стран, которые это сделали – Франция, Германия, Норвегия и Великобритания.
- Также на Вильнюсском саммите принял ряд политических решений, которые будут крайне неприятными для России. Прежде всего, это принятие в НАТО Швеции, вступление которой блокировали Венгрия и Турция.
- Кроме того, НАТО возложило ответственность на Россию за подрыв Каховской ГЭС, призвало ее вывести свои войска из Грузии, а также предостерегло Иран и Китай от сотрудничества со страной-агрессорой.