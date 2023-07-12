Есть моменты, на которые мало обратили внимание – политтехнолог назвал главные тезисы коммюнике саммита НАТО

Вильнюсский саммит не оправдал всех ожиданий Украины. Несмотря на это, союзники приняли ряд важных решений, направленных на противодействие России.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Североатлантический альянс занял жесткую антироссийскую позицию и принял множество положительных для Украины решений.

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У России не будет вето на вступление Украины

В первый же день Вильнюсского саммита были моменты, на которые мало кто обратил внимание.

"Одной из главных предосторожностей в преддверии саммита было опасение, что среди условий вступления Украины в НАТО будет завершение войны с Россией. Такой пункт позволил бы России блокировать членство Украины в Альянсе, просто не соглашаясь на прекращение войны", – пояснил Тизенгаузен.

Но в финальном коммюнике саммита нет никакого упоминания о "завершении войны" как условии вступления в НАТО. Это очень важный момент, ведь таким образом из рук России выбивается козырь.

Несмотря на отсутствие тезиса о "завершении войны" в коммюнике, о нем публично говорят Йенс Столтенберг и другие влиятельные лидеры Североатлантического союза.

Борис Тизенгаузен о первых итогах Вильнюсского саммита: смотрите видео

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