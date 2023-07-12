Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Североатлантический альянс занял жесткую антироссийскую позицию и принял множество положительных для Украины решений.
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У России не будет вето на вступление Украины
В первый же день Вильнюсского саммита были моменты, на которые мало кто обратил внимание.
"Одной из главных предосторожностей в преддверии саммита было опасение, что среди условий вступления Украины в НАТО будет завершение войны с Россией. Такой пункт позволил бы России блокировать членство Украины в Альянсе, просто не соглашаясь на прекращение войны", – пояснил Тизенгаузен.
Но в финальном коммюнике саммита нет никакого упоминания о "завершении войны" как условии вступления в НАТО. Это очень важный момент, ведь таким образом из рук России выбивается козырь.
Борис Тизенгаузен о первых итогах Вильнюсского саммита: смотрите видео
Другие сильные решения НАТО против России
- Страны Североатлантического союза объявили о ряде новых пакетов военной помощи. Среди стран, которые это сделали – Франция, Германия, Норвегия и Великобритания.
- Также на Вильнюсском саммите принял ряд политических решений, которые будут крайне неприятными для России. Прежде всего, это принятие в НАТО Швеции, вступление которой блокировали Венгрия и Турция.
- Кроме того, НАТО возложило ответственность на Россию за подрыв Каховской ГЭС, призвало ее вывести свои войска из Грузии, а также предостерегло Иран и Китай от сотрудничества со страной-агрессорой.