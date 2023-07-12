Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Североатлантический альянс занял жесткую антироссийскую позицию и принял множество положительных для Украины решений.

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У России не будет вето на вступление Украины

В первый же день Вильнюсского саммита были моменты, на которые мало кто обратил внимание.

"Одной из главных предосторожностей в преддверии саммита было опасение, что среди условий вступления Украины в НАТО будет завершение войны с Россией. Такой пункт позволил бы России блокировать членство Украины в Альянсе, просто не соглашаясь на прекращение войны", – пояснил Тизенгаузен.

Но в финальном коммюнике саммита нет никакого упоминания о "завершении войны" как условии вступления в НАТО. Это очень важный момент, ведь таким образом из рук России выбивается козырь.

Обратите внимание! Несмотря на отсутствие тезиса о "завершении войны" в коммюнике, о нем публично говорят Йенс Столтенберг и другие влиятельные лидеры Североатлантического союза.

Борис Тизенгаузен о первых итогах Вильнюсского саммита: смотрите видео

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