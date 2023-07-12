Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, Північноатлантичний альянс зайняв жорстку антиросійську позицію і прийняв багато позитивних для України рішень.
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У Росії не буде вето на вступ України
В перший же день Вільнюського саміту були моменти, на які мало хто звернув увагу.
"Однією з головних засторог напередодні саміту було побоювання, що серед умов вступу України в НАТО буде завершення війни з Росією. Такий пункт дозволив би Росії блокувати членство України в Альянсі, просто не погоджуючись на припинення війни", – пояснив Тизенгаузен.
Але у фінальному комюніке саміту немає жодної згадки про "завершення війни" як умову вступу до НАТО. Це дуже важливий момент, адже з рук Росії вибивається суттєвий козир.
Борис Тизенгаузен про перші підсумки Вільнюського саміту: дивіться відео
Інші сильні рішення НАТО проти Росії
- Країни Альянсу оголосили про цілу низку нових пакетів військової допомоги. Серед країн, які це зробили – Франція, Німеччина, Норвегія та Британія.
- Також на Вільнюському саміті прийняли низку політичних рішень, які будуть вкрай неприємними для Росії. Передовсім це прийняття до НАТО Швеції, вступ якої блокували Угорщина та Туреччина.
- Крім того, НАТО поклало відповідальність на Росію за підрив Каховської ГЕС, закликало Росію вивести свої війська з Грузії, а Ірану та Китаю надіслало застереження щодо співпраці з країною-агресоркою.