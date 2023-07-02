Зняття запобіжників: які гарантії безпеки Україна може отримати на саміті НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі 11 – 12 липня має відбутися саміт НАТО. Малоймовірно, що вступ України до Альянсу відбудеться під час повномасштабної війни. Так само й надання безпекових гарантій. Але деякі запобіжники можуть бути зняті.

Про них 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зокрема, вони можуть стосуватися постачання зброї.

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Має бути озброєння

Допоки в Україні триває повномасштбана війна, остаточно не розглядатиметься питання вступу до НАТО, про що раніше казав Генсекретар Альянсу Єнс Столтенбер. І гарантії безпеки, які надавалися Фінляндії та Швеції до їхнього приєднання, також малоймовірний варіант для нашої країни. Утім, мають бути гарантії постачання зброї, що, ймовірно, обговорюватиметься на липневому саміті.

Я думаю, ці запобіжники будуть зняті. Валерій Залужний в своєму інтерв'ю зазначив, що партнери просять воювати, як НАТО. А щоб воювати, як НАТО треба мати таке ж озброєння – авіацію, ракети і так далі. Країни-члени при розгляді цього питання не мають спиратися на аргумент "Україна в НАТО чи ні",

– сказав Іван Ус.

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Польща підтримує Україну

Польща продовжує надавати Україні підтримку в тому числі і в питаннях вступу до НАТО. Зокрема, там озвучили ідею, що Україні треба компенсувати період допоки країна не приєдналася до Альянсу.

"Сподіваюся, ця пропозиція Польщі буде обговорена. Тому що це гарний фактор впливу на позицію країн: ви не берете Україну в НАТО, але берете на себе зобов'язання компенсувати грошима і не лише грошима – нам треба озброєння. Якщо не подобається – беріть в НАТО", – підкреслив він.

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