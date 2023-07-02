Снятие предохранителей: какие гарантии безопасности Украина может получить на саммите НАТО в Вильнюсе
В Вильнюсе 11– 12 июля состоится саммит НАТО. Маловероятно, что вступление Украины в Альянс состоится во время полномасштабной войны. Так же и предоставление гарантий безопасности. Но некоторые предохранители могут быть сняты.
О них 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, они могут касаться поставок оружия.
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Должно быть вооружение
Пока в Украине продолжается полномасштбанная война, окончательно не будет рассмотрен вопрос вступления в НАТО, о чем ранее говорил Генсекретарь Альянса Йенс Столтенбер. И гарантии безопасности, которые предоставлялись Финляндии и Швеции до их присоединения, также маловероятный вариант для нашей страны. Впрочем, должны быть гарантии поставки оружия, которые, вероятно, будут обсуждаться на июльском саммите.
Я думаю, эти предохранители будут сняты. Валерий Залужный в своем интервью отметил, что партнеры просят воевать, как НАТО. А чтобы воевать, как НАТО нужно иметь такое же вооружение – авиацию, ракеты и так далее. Страны-члены при рассмотрении этого вопроса не должны опираться на аргумент "Украина в НАТО или нет",
– сказал Иван Ус.
Иван Ус о саммите НАТО в Вильнюсе: смотреть видео
Польша поддерживает Украину
Польша продолжает оказывать Украине поддержку, в том числе и в вопросах вступления в НАТО. В частности, там озвучили идею, что Украине нужно компенсировать период, пока страна не присоединилась к Альянсу.
"Надеюсь, это предложение Польши будет обсуждено. Потому что это хороший фактор влияния на позицию стран: вы не берете Украину в НАТО, но берете на себя обязательство компенсировать деньгами и не только деньгами – нам нужно вооружение. Если не нравится – берите в НАТО", – подчеркнул он.
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине
- На саммите НАТО в Вильнюсе Украину, вероятно, будет ждать умеренное заверение политического вступления в Альянс. Но это не одно и то же, что вступление в Альянс. Пока нет окончательного консенсуса по этому вопросу.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к немецким властям и призвал Германию не повторять ошибки эксканцлера Ангелы Меркель в Бухаресте в 2008 году. Мол, тогда она выступила решительно против любого продвижения к членству Украины в НАТО. Такое заявление привело ко вторжению Путина на территорию Грузии и Украины.
- Тем временем Андрей Ермак в своем телеграмм-канале отметил короткий месседж: "Вильнюс не должен повторить ошибку Бухареста".
- До саммита НАТО в Вильнюсе украинская армия должна показать результаты на фронте. Но они, как сказал Владимир Зеленский, даются жизнью наших воинов.