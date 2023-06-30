Об этом 24 Каналу рассказал глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. Он добавил, что представители Альянса постараются дать Украине максимальные гарантии безопасности и поддержки.

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Надо ждать завершения горячей фазы войны

По мнению Романюка, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, вероятно, Украину ждет заверение политического вступления в Альянс. Однако это не одно и то же, что вступление в НАТО.

Горечи точно не будет, но и конфет тоже,

– сказал председатель ОО "Украина в НАТО".

Пока никакого окончательного консенсуса относительно принятия Украины в Блок нет. Решение не принято, а консультации будут проходить до 11 июля. Он также предположил, что до завершения горячей фазы войны ни о каком вступлении Украины речь не идет. Однако возникает вопрос, какой этап будет считаться завершением горячей фазы.

Если будут продолжаться артиллерийские обстрелы из России сочтут ли это продолжением войны, или это будут единичные террористические акты?

– интересуется член Атлантического совета.

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Оттягивают перспективы вступления

Романюк напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон 28 июня заявил, что его страна готова максимально ускорить процесс присоединения Украины в Североатлантический альянс настолько это будет возможно. Однако США, к сожалению, пока занимают принципиальную позицию, что Украина должна выполнить свое "домашнее" задание.

Как отметил председатель ОО "Украина в НАТО", о ПДЧ (План действий по членству в НАТО - 24 Канал) речь не идет. Вероятно, представители Блока говорят о взятии Украиной обязательств не в военной сфере, а в гражданской и политической.

На этом настаивают в Альянсе, чтобы Украина выполнила. Безусловно, без этого окончательного вступления Украины в НАТО нет,

– отметил Романюк.

НАТО и США оттягивают перспективы вступления Украины в Альянс до 4 апреля 2024 года. Тогда на Вашингтонском саммите гостей примет президент США Джо Байден по случаю 75-летия создания НАТО.

"Через полгода в Америке состоятся президентские выборы. Байден понимает, что в январе 2025 года в Белый дом или снова зайдет он, или, возможно, Трамп. В таком случае любые перспективы вступления Украины в НАТО как минимум на четыре года полностью закрываются ", – рассказал член Атлантического совета.

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