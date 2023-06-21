По его словам, Украина пока показывает хорошие результаты в реформировании Вооруженных сил. Таким образом, наша страна получила еще 2 союзников по вопросу вступления в Альянс.

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Румыния поддержала Украину во вступлении в НАТО

Кулеба отметил, что провел свою первую встречу личную встречу с новым министерством иностранных дел Луминицей Одобеску. Он выразил благодарность румынским партнерам за поддержку вступления нашей страны в НАТО.



Глава МИД Румынии поддержала Украину во вступлении в НАТО / Фото МИД Украины

В настоящее время неизвестно в каком формате поддержала Украину румынская сторона в письменном или устном. Однако это произошло после того, как глава государства Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали общую декларацию, в которой Бухарест обязался поддерживать Украину на пути к членству в Альянсе.

Великобритания будет поддерживать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

Глава британского МИД Джеймс Клеверли отметил, что Соединенное Королевство "очень поддержит" решение об упрощенной процедуре вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в рамках инициативы Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

Клеверли отметил, что весь мир видел, как украинская армия развивалась невероятно быстро. По его словам, реформирование Вооруженных Сил нашего государства "проходит и во время конфликта".

Я думаю, что позиция Британии была бы очень поддерживающей, если бы мы отошли от плана действий по членству, признавая, что украинцы продемонстрировали свою приверженность реформированию армии для требований членства в НАТО,

– сказал он.

К тому же британский министр отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел Альянса сказал, что на самом деле многие требования плана действий по членству наше государство уже выполняет. Клеверли заверил, что все союзники по НАТО признают наши стремления и реформы.

Франция также начала поддерживать вступление нашей страны в НАТО