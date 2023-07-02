Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что ВСУ готовы начать активные наступательные действия на многих участках фронта. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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ВСУ выполняет задания в соответствии с планом

Роман Свитан перечислил 7 перспективных направлений, где украинские защитники смогут получить определенные результаты:

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форсирование Днепра не менее чем в двух точках готовы осуществить ВСУ;

на Ореховском направлении – на двух участках фронта украинские силы подходят к основным линиям обороны врага;

Времевское выступ – вблизи Старомлиновки – осталось несколько километров от основной и единой линии обороны. Через несколько дней украинские военные подтянут туда артиллерию и будут накрывать огненным валом стационарную линию обороны оккупантов;

"Эту так называемую "линию Герасимова" украинские силы натовской артой перемешают с нашим черноземом", – подчеркнул военный эксперт.

в районе Донецка есть также готовность наших сил. Вблизи Красногоровки они улучшили плацдарм;

в районе Авдеевки сформировался хороший плацдарм для движения в город;

направление на Горловку: сейчас ВСУ двигаются в ее сторону из Курдюмовки;

направление от Белогоровки в Лисичанск – он будет работать вместе с Бахмутским.

На этих участках фронта украинские силы могут отработать и показать результаты уже по прорывам линий обороны противника. Однако это может состояться до саммита НАТО или после – украинская армия выполняет свои боевые задачи в соответствии с планом.

"ВСУ уже прошли определенные этапы наступления и по ним можно спрогнозировать их дальнейшее движение на прорыв. Но когда оно состоится, будет зависеть от генерала Валерия Залужного", – подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе отметил, что Украина должна продемонстрировать результаты на фронте. Однако он отметил, что за прошедшие месяцы наступательные действия ВСУ были замедлены дождливой погодой. Но он призвал Запад продолжать оказывать военную помощь Украине.

Контрнаступление украинских сил продолжается