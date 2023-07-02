Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что ВСУ готовы начать активные наступательные действия на многих участках фронта. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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ВСУ выполняет задания в соответствии с планом
Роман Свитан перечислил 7 перспективных направлений, где украинские защитники смогут получить определенные результаты:
- форсирование Днепра не менее чем в двух точках готовы осуществить ВСУ;
- на Ореховском направлении – на двух участках фронта украинские силы подходят к основным линиям обороны врага;
- Времевское выступ – вблизи Старомлиновки – осталось несколько километров от основной и единой линии обороны. Через несколько дней украинские военные подтянут туда артиллерию и будут накрывать огненным валом стационарную линию обороны оккупантов;
"Эту так называемую "линию Герасимова" украинские силы натовской артой перемешают с нашим черноземом", – подчеркнул военный эксперт.
- в районе Донецка есть также готовность наших сил. Вблизи Красногоровки они улучшили плацдарм;
- в районе Авдеевки сформировался хороший плацдарм для движения в город;
- направление на Горловку: сейчас ВСУ двигаются в ее сторону из Курдюмовки;
- направление от Белогоровки в Лисичанск – он будет работать вместе с Бахмутским.
На этих участках фронта украинские силы могут отработать и показать результаты уже по прорывам линий обороны противника. Однако это может состояться до саммита НАТО или после – украинская армия выполняет свои боевые задачи в соответствии с планом.
"ВСУ уже прошли определенные этапы наступления и по ним можно спрогнозировать их дальнейшее движение на прорыв. Но когда оно состоится, будет зависеть от генерала Валерия Залужного", – подчеркнул Роман Свитан.
Контрнаступление украинских сил продолжается
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что для успешного наступления наши силы нуждаются в большем количестве всех видов оружия, снарядов, а также должны получить истребители F-16, которые позволят Украине иметь преимущество в воздухе.
- Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев рассказал, что украинские защитники успешно продвигаются на направлениях: Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое и Приволье – Железнянское. Таким образом, они приближают освобождение Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.