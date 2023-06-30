Главный дипломатический советник Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский решит в преддверии саммита, поедет ли он в столицу Литвы. У президента Украины не хватает времени.
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При каком условии Зеленский поедет в Вильнюс
Жовква заявил, что украинский президент не будет присутствовать на саммите НАТО, если лидеры не проявят мужества. У него нет причин и времени туда ехать, если не будет результата на мероприятии.
Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, в то время как Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется против российской агрессии,
– добавил он.
Что Украина хочет услышать на саммите
Киев хочет получить от НАТО приглашение в процесс вступления Украины в НАТО. В то же время, Украина понимает, что не сможет стать членом Альянса, пока Россия ведет против нее полномасштабную войну. Наша страна подала заявку на членство в НАТО еще в сентябре 2022 года. Киев хотел бы, чтобы на саммите 11 – 12 июля на неё ответили.
Эта заявка сейчас лежит на столах лидеров стран-членов НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, которое является лишь первым этапом,
– объяснил Жовква.
Замглавы ОП также упомянул о Швеции и Финляндии. Когда эти страны подали заявки, союзники на них ответили и пригласили в членство в НАТО. А Финляндия уже стала членом Североатлантического союза.
Что говорили об ожиданиях от НАТО наши высокопоставленные должностные лица
- Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в определении будущего от НАТО, если Североатлантический союз видит наше государство в своем составе. Как отметил президент, речь идет не о сегодняшнем членстве. Киев хочет получить сигнал, что после войны с Россией Украина будет в НАТО.
- Не так давно Алексей Резников намекнул западным партнерам, что на мероприятии в Вильнюсе у членов Альянса есть возможность исправить ошибку, сделанную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда Украина не получила план действий по членству в Альянсе из-за давления Москвы на Запад.
- По словам Министра обороны, Киев хочет получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне с Россией. Он назвал эти ожидания очень реалистичными.