Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ЗСУ має готовність розпочати активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту. Про це він розповів 24 Каналу.
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ЗСУ виконує завдання відповідно до плану
Роман Світан перерахував 7 перспективних напрямків, де українські захисники зможуть отримати певні результати:
- форсування Дніпра щонайменше у двох точках готові здійснити ЗСУ;
- на Оріхівському напрямку – на двох ділянках фронту українські сили підходять до основних ліній оборони ворога;
- Времівський виступ – поблизу Старомлинівки – залишилось кілька кілометрів залишилось від основної та єдиної лінії оборони. За кілька днів українські військові підтягнуть туди артилерію і будуть накривати вогневим валом стаціонарну лінію оборони окупантів;
"Цю так звану "лінію Герасимова" українські сили натівською артою перемішають з нашим чорноземом", – наголосив військовий експерт.
- в районі Донецька є також готовність наших сил. Поблизу Красногорівку вони покращили плацдарм;
- в районі Авдіївки сформувався гарний плацдарм для руху у місто;
- напрямок на Горлівку: зараз ЗСУ рухаються у її бік з Курдюмовки;
- напрямок від Білогорівки до Лисичанська – він буде працювати разом з Бахмутським.
На цих ділянках фронту українські сили можуть відпрацювати та показати результат вже по прориваннях ліній оборони противника. Проте це може відбутися до саміту НАТО або після – українська армія виконує свої бойові завдання відповідно до плану.
"ЗСУ вже пройшли певні етапи наступу і по них можна спрогнозувати їхній подальший рух на проривання. Але коли воно відбудеться, буде залежати від генерала Валерія Залужного", – підкреслив Роман Світан.
Контрнаступ українських сил триває
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що для успішного наступу наші сили потребують більше усіх видів зброї, снарядів, а також маємо отримати винищувачі F-16, які дозволять Україні мати перевагу у повітрі.
- Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов розповів, що українські захисники успішно просуваються на напрямках: Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате та Привілля – Залізнянське. В такий спосіб вони наближають звільнення Мелітополя та Бердянська в Запорізькій області.