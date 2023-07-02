Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ЗСУ має готовність розпочати активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту. Про це він розповів 24 Каналу.

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ЗСУ виконує завдання відповідно до плану

Роман Світан перерахував 7 перспективних напрямків, де українські захисники зможуть отримати певні результати:

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

форсування Дніпра щонайменше у двох точках готові здійснити ЗСУ;

на Оріхівському напрямку – на двох ділянках фронту українські сили підходять до основних ліній оборони ворога;

Времівський виступ – поблизу Старомлинівки – залишилось кілька кілометрів залишилось від основної та єдиної лінії оборони. За кілька днів українські військові підтягнуть туди артилерію і будуть накривати вогневим валом стаціонарну лінію оборони окупантів;

"Цю так звану "лінію Герасимова" українські сили натівською артою перемішають з нашим чорноземом", – наголосив військовий експерт.

в районі Донецька є також готовність наших сил. Поблизу Красногорівку вони покращили плацдарм;

в районі Авдіївки сформувався гарний плацдарм для руху у місто;

напрямок на Горлівку: зараз ЗСУ рухаються у її бік з Курдюмовки;

напрямок від Білогорівки до Лисичанська – він буде працювати разом з Бахмутським.

На цих ділянках фронту українські сили можуть відпрацювати та показати результат вже по прориваннях ліній оборони противника. Проте це може відбутися до саміту НАТО або після – українська армія виконує свої бойові завдання відповідно до плану.

"ЗСУ вже пройшли певні етапи наступу і по них можна спрогнозувати їхній подальший рух на проривання. Але коли воно відбудеться, буде залежати від генерала Валерія Залужного", – підкреслив Роман Світан.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі зауважив, що Україна повинна продемонструвати результати на фронті. Проте він зазначив, що за минулі місяці наступальні дії ЗСУ були сповільнені дощовою погодою. Але він закликав Захід продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Контрнаступ українських сил триває