Будемо стояти до останнього, – Данілов припустив, яким буде саміт НАТО у Вільнюсі

У середині літа відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. Йенс Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу.

Однак щодо членства говорити зарано. Про це 24 Каналу сказав Олексій Данілов.

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"Не усе так швидко. Путін за три дні збирався Київ взяти. Тому давайте почекаємо", – сказав секретар РНБО.

Данілов про майбутній саміт НАТО: дивіться відео

Усе треба робити вчасно

Безумовно, усе могла скластися зовсім по-іншому, якби раніше світ ухвалював правильні рішення. Слід загадати саміт у Бухаресті у 2008 році, коли Україні відмовили у ПДЧ. Йдеться про політичну корупцію, яку Росія застосовувала щодо тих країн, які брали участь у голосуванні. Це є абсолютно природна річ.

"На жаль, політична й економічна корупція, яку Путін розвів на всій території планети… Зачекайте, пройде 10 – 15 – 20 років, нам буде відомо дуже багато з тих подій, як усе відбувалися. І це не тільки гроші, це і енергетика, там буде дуже багато всього, коли усі ці дослідження будуть опубліковані", – наголосив Данілов.

Якби у 2008 році було прийняте рішення про ПДЧ, найімовірніше, Грузія не втратила б свої території, не було війни на нашій території з 2014 року.

Просто усе треба робити вчасно, а політикам – відповідати за свої вчинки. Ми можемо повернутися у 1994 рік, у 2004 рік, у 2008 рік і врешті-решт у лютий 2014 року, коли на очах у всього світу ця країна захопила наші території, і всі мовчали,

– зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

Потім за вказівкою Путіна збили літак MH17, де було 298 людей, переважна більшість яких були громадянами країн-членів НАТО. Тоді слід було відповідати терміново, щоб поставити терориста на місце. Але світ так само проковтнув це.

Сьогодні ми виборюємо свою свободу, свою незалежність з огляду на те, що світ дуже часто на багато речей заплющував очі. Думаю, ця війна багатьох навчить того, як треба поводитися з терористами – їх треба відразу знищувати, ставити їх на місце,

– переконаний Данілов.

До прикладу, коли у США відбувся відомий терористичний акт, з Усамою Бен Ладеном ніхто не розмовляв. Його не запрошували на телебачення, йому не тиснули руку, йому не телефонували. Була лише вказівка президента Сполучених штатів: знайти і знищити. Так само мало б бути й у цьому випадку, але, на превеликий жаль, не в усіх вистачає духу.

"Наша країна буде стояти до останнього, ми обов'язково будемо і членами НАТО, і Євросоюзу, тому що наша нація і наш народ заслуговують на це. Ми і є той фланг, яки стримує цих людожерів, щоб вони не напали на Східну Європу", – підсумував секретар РНБО Олексій Данілов.

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