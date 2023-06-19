Будем стоять до последнего, – Данилов предположил, каким будет саммит НАТО в Вильнюсе

В середине лета состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс.

Однако о членстве говорить рано. Об этом 24 Каналу сказал секретарь РНБО Алексей Данилов.

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"Не все так быстро. Путин через три дня собирался Киев взять. Поэтому давайте подождем", – сказал секретарь СНБО.

Все нужно делать вовремя

Безусловно, все могло сложиться совсем по-другому, если бы мир раньше принимал правильные решения. Следует вспомнить саммит в Бухаресте 2008 года, когда Украине отказали в ПДЧ. Речь идет о политической коррупции, которую Россия применяла в отношении стран, участвовавших в голосовании. Это совершенно естественная вещь.

"К сожалению, политическая и экономическая коррупция, которую Путин развел на всей территории планеты… Подождите, пройдет 10 – 15 – 20 лет, нам будет известно очень много тех событий, как все происходило. И это не только деньги, это и энергетика, там будет очень много всего, когда все эти исследования будут опубликованы", – подчеркнул Данилов.

Если бы в 2008 году было принято решение о ПДЧ, вероятнее всего, Грузия не потеряла бы свои территории, не было войны на нашей территории с 2014 года.

Просто все нужно делать вовремя, а политикам – отвечать за свои поступки. Мы можем вернуться в 1994, в 2004, в 2008 и в конце концов в феврале 2014 года, когда на глазах у всего мира эта страна захватила наши территории, и все молчали,

– заметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Затем по указанию Путина сбили самолет MH17, где находились 298 человек, подавляющее большинство которых были гражданами стран-членов НАТО. Тогда нужно было отвечать срочно, чтобы поставить террориста на место. Но мир так же проглотил это.

Сегодня мы боремся за свою свободу, свою независимость, учитывая, что мир очень часто на многие вещи закрывал глаза. Думаю, эта война многим научит тому, как нужно обращаться с террористами – их нужно сразу уничтожать, ставить их на место,

– убежден Данилов.

К примеру, когда в США произошел известный террористический акт, с Усамой Бен Ладеном никто не разговаривал. Его не приглашали на телевидение, ему не давили руку, ему не звонили по телефону. Было только указание президента Соединенных Штатов: найти и уничтожить. Так же должно быть и в этом случае, но, к большому сожалению, не у всех хватает духа.

"Наша страна будет стоять до последнего, мы обязательно будем и членами НАТО, и Евросоюза, потому что наша нация и наш народ заслуживают этого. Мы и есть тот фланг, который сдерживает этих людоедов, чтобы они не напали на Восточную Европу" – подытожил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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