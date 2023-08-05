Формула миру близько: у Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо України

У Саудівській Аравії розпочався дводенний саміт, присвячений обговоренню формули миру для врегулювання російсько-української війни. Важливо, що Росія участь в цьому заході не бере.

У суботу, 5 серпня, стартував вкрай важливий для України саміт в Саудівській Аравії. На ньому лідери держав з різних континентів нашої планети обговорюватимуть, зокрема, формулу миру, що запропонував президент Володимир Зеленський. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про це більше.

Дивіться також Китай цінує торгові стосунки з усіма: з чим Лі Хуей приїхав на саміт у Саудівську Аравію

Що загалом відомо

Проходить цей саміт в місті Джидді. Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, в ньому беруть участь представники понад 40 держав. Вони планують розподілити відповідальність між собою щодо пунктів української формули миру.

Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни,

– заявив він.

Разом з тим Жовква констатував, що все менше лунає альтернативних до української формули миру пропозицій. Це означає, що світ усвідомлює – саме український варіант закінчення війни є оптимальним.

Зверніть увагу! Українську формулу миру Зеленський озвучив ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення:

радіаційної та ядерної безпеки; продовольчої безпеки; енергетичної безпеки; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксацію закінчення війни.

Чому Росію не запросили

Наголосимо, що представників держави-терористки на цьому саміті немає, що не є дивно. Ще у грудні 2022 року голова міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Лавров сказав, що Кремлю українська формула миру не подобається, тому на її основі він переговори не буде вести.

Водночас нещодавно прессекретар президента ворожої держави Дмітрій Пєсков заявив, що хоч і Росії не буде за дипломатичним столом, однак вона стежитиме за ситуацією.

Безумовно, Росія буде стежити за цією зустріччю. Ще належить зрозуміти до кінця, які цілі ставляться, про що, власне, планують організатори розмовляти.

На думку політолога Аббаса Галлямова, дипломатів з Москви не запросили на цей захід, оскільки вони б все зіпсували. За словами експерта, світові лідери уже розуміють, що позиції Кремля щодо цієї війни є неадекватними, тому не варто витрачати даремно час на розмови з посіпаками Владіміра Путіна.

Чого очікувати від саміту

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії має бути успішною. Саміт Україна готувала дуже довго.

"Це важливо, ми будемо сидіти усі разом за одним столом. Ми будемо говорити з країнами, що поважають нашу незалежність та суверенітет. Наша офіційна ціль, наблизити та провести установчий саміт миру. Потрібно для цього мати згоду інших, якомога більшої кількості держав", – наголосив Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав цей захід історичним, зокрема тому, що ньому буде спецпредставник від Китаю в справах Євразії Лі Хуей.

Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті формули миру. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуейя в Джидду – це суперпрорив.

За його словами, важливу роль в цьому рішенні відіграла саме Саудівська Аравія, яка, власне, надіслала запрошення Пекіну, а також телефонна розмова Зеленського та спадкоємного принца країни Мухаммеда ібн Салмана.

До теми Готові боротися з "кризою" в Україні: у Китаї підтвердили участь в саміті в Саудівській Аравії

Чому присутність Китаю важлива

Аналітики переконані, що участь Китаю в саміті є сигналом, який засвідчує, що Пекін готовий переглядати політику щодо Росії та навіть прийняти український варіант встановлення миру у світі.

Окрім того, як відомо, Кремль від початку повномасштабного вторгнення називає КНР своїм найголовнішим стратегічним партнером. Однак з кожним днем стає все більш очевидним, що у Піднебесній не готові грати за правилами Москви. Зокрема, участь Лі Хуейя в саміті це підтверджує.