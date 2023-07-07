США не поступляться своїм лідерством: про які рішення може оголосити Байден на саміті у Вільнюсі

Україна очікує на дуже чіткі сигнали щодо свого члена в НАТО на Вільнюському саміті. Прийняття цього рішення напряму залежить від Сполучених Штатів, які не ризикнуть втрати свій імідж головних патронів української перемоги.

Таку думку висловив 24 Каналу політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його переконання, у Вільнюсі Сполучені Штати зможуть повернути собі ініціативу щодо підтримки України.

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Чому Сполучені Штати діятимуть активно

Вже незабаром на саміті у Вільнюсі засідатиме комісія Україна – НАТО. Клочок очікує від саміту прийняття принаймні 3 документів: нової оборонної стратегії Альянсу, гарантій безпеки для України та рішення про перспективи її членства.

Втім, головним питанням саміту залишається позиція США щодо пришвидшеного членства України в НАТО. Нещодавно серед країн Альянсу розгорівся скандал: стало відомо, що американський президент блокував призначення Бена Воллеса на посаду нового генсека НАТО.

Сполучені Штати муситимуть відповісти на скептицизм, який дедалі частіше їм приписують. І такою відповіддю, на думку Клочка, може стати оголошення Джозефом Байденом про надання Україні членства в Альянсі або конкретні терміни постачання F-16 в Україну.

Сполучені Штати нікому не віддадуть роль кінцевого бенефіціара перемоги України. Такі рішення має оприлюднити саме Байден, а не Бен Воллес чи інші гравці Альянсу,

– переконаний політичний експерт.

Риторика Сполучених Штатів у Вільнюсі найімовірніше нагадуватиме промову Байдена в Польщі, яку він виголосив у лютому після несподіваного візиту до Києва. Тоді американський президент посилено підкреслював роль своєї країни в перемогах Збройних Сил.

Валерій Клочок про дії США на саміті у Вільнюсі: дивіться відео

Якою є публічна позиція Сполучених Штатів