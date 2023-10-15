У Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з 22 поверху і загинула
Джерело:Поліція Києва
15 жовтня у Києві з багатоповерхівки випала дитина. Дівчинці було лише 12 років.
Дитина стрибнула з 22 поверху. На жаль, від отриманих травм дівчинка загинула.
Важливо Двоє дівчаток у Києві випали з багатоповерхівки та розбились
У Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з багатоповерхівки
Як розповіли правоохоронці, 15 жовтня близько 12:00 години надійшла інформація, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака знайшли тіло дитини без ознак життя.
Попередньо, дівчинка розбилася внаслідок падіння. На місце події оперативно прибули правоохоронці.
Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Після встановлення усіх деталей правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію,
– зазначили у поліції Києва.
Зауважимо, що у соцмережах зараз поширюють відео, на якому видно, як тіло дівчинки лежить біля багатоповерхівки, а поряд з нею плаче її мама.
Інші подібні трагічні випадки
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