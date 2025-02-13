Взяв канцелярський ніж: стали відомі нові деталі самогубства в ТЦК Хмельницького
- У Хмельницькому чоловік, якого розшукували за порушення військового обліку, вчинив самогубство в приміщенні ТЦК.
- 35-річний місцевий мешканець порізав собі шию канцелярським ножем і помер від масивної кровотечі.
У четвер, 13 лютого, у приміщенні ТЦК та СП Хмельницького місцевий мешканець вчинив дії суїцидального характеру. Чоловік помер від масивної кровотечі дорогою до лікарні.
Нові подробиці події розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Про це повідомляє Суспільне, передає 24 Канал.
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Що відомо про самогубство
Нагадаємо, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тож до ТЦК його доставили для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.
Однак незадовго в одному із кабінетів він взяв канцелярський ніж та порізав собі шию. Від масивної кровотечі чоловік помер дорогою до лікарні,
– розповіла Шевченко.
За словами речниці, громадянину було 35 років.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою про самогубство. Зараз вони проводять усі необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення об'єктивних обставин інциденту.
У пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК заявили – жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не було застосовано.
До слова, 14 лютого в Миколаєві 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату РГД-5 поблизу міжміського автовокзалу. Поліція розпочала розслідування обставин трагедії.