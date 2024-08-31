На Вінниччині підліток наклав на себе руки: поруч з ним була 13-річна дівчина

У Вінницькій області 17-річний юнак міг накласти на себе руки. Разом з ним була 13-річна дівчина.

Правоохоронці заявили, що відкрили кримінальну справу. Перед цим місцеві телеграм-канали писали про "парний суїцид".

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Що відомо про трагедію на Вінниччині

За фактом смерті 17-річного хлопця відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з позначкою "самогубство",

– заявили у поліції.

Там також зазначили, що 13-річна дівчина була поруч з неповнолітнім. Її оглядають лікарі, загрози її життю немає.

"Причини та обставини трагедії встановлюються", – запевнили правоохоронці.

У місцевому телеграм-каналі зазначили, що нібито 17-річний юнак разом з 13-річною дівчиною намагались накласти на себе руки.

За неперевіреною інформацією, дівчина нібито порізала собі вени, проте її вдалось врятувати. Варто зауважити, що правоохоронці не підтверджували ці дані.

На жаль, 21 липня в Києві з 24 поверху "РіверСтоуну" випав чоловік. Правоохоронці заявили, що зареєстрували інцидент як "самогубство" та з'ясовують обставини події.