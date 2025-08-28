У Львівській області в одній з частин виявили тіло військового. Він загинув унаслідок вогнепального поранення голови. Правоохоронці підозрюють, що чоловік скоїв самогубство.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ухвалу Самбірського міськрайонного суду Львівської області.

Що відомо про загибель у військові частині на Львівщині?

Поліцейські Самбірського районного управління розпочали кримінальне провадження через виявлене тіло військового у частині ЗСУ у Львівській області. Мертвого чоловіка знайшли 14 серпня у приміщенні містечка службових собак одного з підрозділів. На тілі військовослужбовця було вогнепальне поранення голови в районі лоба. Ймовірно, він застрелився.

Відомо, що військовослужбовець служив у частині за контрактом. За рішенням суду, на речі, які знайшли біля вбитого військового, накладено арешт. Ідеться про мобільний телефон, автомат Калашникова калібру 7,62 мм, магазин до автомата з патронами 7,62 мм калібру; гільзу й деформовану кулю від патрона.

У коментарі Суспільному виконувачка обов'язків начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко розповіла, що правоохоронці за цим фактом розслідуватимуть умисне вбивство з приміткою "Самогубство".

