Уламки БпЛА впали в центрі та низці районів: все про наслідки атаки по Києву

Із самого ранку 16 березня Росія тероризує Київ обстрілами, працює ППО. У самому центрі столиці впали уламки БпЛА.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ?

Пожежі та постраждалих унаслідок атаки на "Шахедів" немає.

Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!

– закликав Кличко киян та гостей міста.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що фіксуються наслідки атаки у Шевченківському районі.

А ще – у сусідньому Солом'янському, де частини російського БпЛА впали на відкритій місцевості на території нежитлової забудови, а також у Святошинському – там сталося загоряння трави на відкритій території.

Водночас глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що росіяни намагаються бити по інфраструктурі Києва та області.

До слова, Україна тестуватиме нову систему ППО Michelangelo. Вона аналізуватиме дані з різних сенсорів, щоб прогнозувати оптимальні способи захисту від ракет і дронів, розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап 24 Каналу.

Нагадаємо, що повітряну тривогу для Києва оголосили приблизно о 8:26. Уже о 8:40 у столиці почули перші вибухи.

