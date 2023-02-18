Поки Україна стримує армію Росії, прямої військової загрози Молдові нема, – Санду

У суботу, 18 лютого, триває другий день Мюнхенської конференції. Головною темою зустрічі стала війна в Україні.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що поки Україна веде боротьбу за свою територію, безпосередньої воєнної загрози для Молдови немає. Про це очільниця держави заявила під час конференції, передає 24 Канал.

Читайте також Йде конкуренція за 3 місце щодо підтримки України: що відбувається на Мюнхенській конференції

Ризик військових дій у Молдові знизився

Глава країни вкотре засудила російську агресивну війну в Україні. Санду наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами Росії, однак зараз цей ризик суттєво знизився, завдяки успішним діям ЗСУ.

Нема безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку,

– наголосила президентка.

Вона також зауважила, що війна Росії проти України значно вплинула на усі аспекти системи безпеки Молдови.

"Вона збільшила воєнні ризики, в останні кілька місяців чотири російські ракети незаконно перетнули повітряний простір Молдови, були випадки падіння уламків ракет на нашу територію. Представники Росії висловлюють погрози на адресу Молдови, нещодавно МЗС Росії заявив, що Молдова буде наступною (для війни)", – сказала Санду.

Читайте також У Молдові знайшли всі уламки ракети, що впала 16 лютого: чи становлять вони небезпеку

Росія веде гібридну війну проти Молдови

Президентка країни зазначила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови. Зокрема, восени була спроба використати енергетичну кризу, сподіваючись, що Молдова не зможе сплатити газ та електроенергію за високими цінами. Уряд тоді знайшов гроші, але "Газпром" припинив поставки, сподіваючись, що Молдова не знайде альтернативні джерела і що це призведе до повалення уряду.

Санду також розповіла, що нещодавно стало відомо про новий план Кремля – організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори.

"Негативний вплив посилює пропаганда, багато кібератак та фейкових попереджень про закладені бомби. Все це дестабілізує суспільство. Враховуючи складну економічну ситуацію, в якій ми опинилися через війну Росії проти України, це створює небезпеку заворушень, які б Росія могла організувати", – наголосила Санду.

Генсек НАТО виступив на Мюнхенській конференції: основні тези