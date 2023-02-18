Пока Украина сдерживает армию России, прямой военной угрозы Молдове нет, – Санду

В субботу, 18 февраля, проходит второй день Мюнхенской конференции. Главной темой встречи стала война в Украине.

Президент Молдовы Мая Санду считает, что пока Украина ведет борьбу за свою территорию, непосредственной военной угрозы для Молдовы нет. Об этом глава государства заявила во время конференции, передает 24 Канал.

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Риск военных действий в Молдове снизился

Глава страны в очередной раз осудила российскую агрессивную войну в Украине. Санду подчеркнула, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками России, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность,

– подчеркнула президентка.

Она также отметила, что война России против Украины оказала значительное влияние на все аспекты системы безопасности Молдовы.

"Она увеличила военные риски, в последние несколько месяцев четыре российские ракеты незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы, были случаи падения обломков ракет на нашу территорию. Представители России выражают угрозы в адрес Молдовы, недавно МИД России заявил, что Молдова будет следующей (для войны)" , – сказала Санду.

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Россия ведет гибридную войну против Молдовы

Президент страны отметила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы. В частности, осенью была попытка использовать энергетический кризис в надежде, что Молдова не сможет оплатить газ и электроэнергию по высоким ценам. Правительство тогда нашло деньги, но "Газпром" прекратил поставки, надеясь, что Молдова не найдет альтернативных источников и что это приведет к свержению правительства.

Санда также рассказала, что недавно стало известно о новом плане Кремля – организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах.

"Отрицательное влияние усиливает пропаганда, много кибератак и фейковых предупреждений о заложенных бомбах. Все это дестабилизирует общество. Учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой мы оказались из-за войны России против Украины, это создает опасность беспорядков, которые Россия могла бы организовать", - подчеркнула Санду. .

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