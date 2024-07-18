Росія отримуватиме більшу санітарну зону на своїй території, – ОП

У Росії з 23 липня через "складну оперативну обстановку" буде обмежено доступ до 14 сіл Бєлгородської області, які розташовані неподалік від кордону з Україною. Фактично країна-агресор власноруч створила так звану "санітарну зону" на своїй території.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував дії російської влади на південному заході країни-агресорки. Зазначимо, що однією з цілей наступу на Харківщину, який російська армія розпочала в травні 2024 року, створення так званої "санітарної зони" на півночі Харківської області в Україні.

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До чого призведе занурення Росії у війну

"Якщо навіть так, як сьогодні стагнаційно продовжуватимуться бойові дії, Росія отримуватиме все більшу санітарну зону на своїй території", – мовив Подоляк.

Він пов'язує це з тим, що надалі Україна матиме більше далекобійних спроможностей. Єдине, чого зараз Україні не вистачає для того, щоб більш ефективно працювати по Росії – це дозакрити небо. Для цього, потрібно додатково 10 – 15 систем ПРО. Зокрема, Patriot та SAMP/T.

Водночас завдяки ракетним атакам інфраструктура не тільки в окупованій частині території, яку контролює Росія, а й у прикордонних, буде знищена. 3 – 4 місяці роботи такого типу матимуть для Росії зовсім інші соціальні наслідки,

– зазначив радник голови ОПУ.

Занурення війни на територію Росії призвело б до інших соціальних наслідків. Росіяни сьогодні вже відчувають війну зовсім інакше, ніж рік тому. Але якби було більше руйнації інфраструктури, забезпечення війни на території Росії, то це створювало б додаткові тиски на російсько-політичну еліту.

Росія не готова до ефективної війни

Подоляк зауважив, що наступ окупантів на Харківщині показав, що Росія не має достатніх спроможностей організувати наступальні дії.

Росія має купу ще старих ресурсів, продовжує їх звозити на окуповані території чи на прикордонні, зокрема у Бєлгородську область. Це все треба знищувати,

– наголосив радник голови ОПУ.

Водночас якби Україна мала паритетну кількість зброї не тільки для ефективного ведення оборонної війни, а так само для наступальних дій чи знищення накопичених ресурсів противника на прикордонні, то зараз війна поступово відсувалась би від окупованих територій, чи занурювалася більше вглиб Росії.

"Росія не має ресурсу та не готова до ефективної війни. А це означає, що якби Україна отримувала більше зброї своєчасно, були остаточно зняті всі ті чи інші обмеження на завдання ударів вглиб Росії, то агресор почав би програвати", – додав Подоляк.