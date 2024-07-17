Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що з 23 липня обмежать в'їзд у 14 населених пунктів поблизу кордону. У них, за словами чиновника, спостерігається "украй важка оперативна ситуація".

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"Зона відчуження" на Бєлгородщині

Як констатував російський посадовець, якщо мешканці захочуть приїхати у ці 14 поселень, то їм потрібно буде подати заявку головам відповідних населених пунктів чи очільникам муніципалітетів.

Пропускатимемо лише дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту – бронежилеті та касці — і у супроводі військових.

З-поміж останніх повідомлень, Гладков писав вранці 17 липня, звинувачуючи Україну, що за минулу добу постраждали декілька районів у Бєлгородській області.

Зокрема, йдеться про обстріли та удари дронів по Бєлгородському, Борисовському, Валуйському, Волоконовському, Грайворонському, Краснояружському та Шебекинському районах.

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Слід згадати, що від атак потерпає не лише Бєлгородщина. Безпілотники також завдають ударів по інших областях Росії. Так, вранці 17 липня окупанти вкотре бідкалися через обстріли, хоча й звітували про "успішну роботу ППО".

До того ж у мережі інформували, що дрони вночі атакували цілих 4 регіони. Однак в міністерстві оборони Кремля вирішили сказати, що під прицілом були лише 3 області. Зрештою, брешуть загарбники не вперше і не в останнє.