А санкцій досі немає, – Шейтельман зауважив, що головним в атомному шантажі є "росатом"

Напередодні відбулося засідання Радбезу, яке скликала росія. ООН запропонувала створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. Натомість держава-агресорка відмовилася.

Реакція та оцінки сторін могли бути більш категоричними. Ба більше, могли бути зроблені більш конкретні дії. Про це 24 каналу ексклюзивно сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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росія займається ядерним шантажем

Сьогодні усі дії окупантів свідчать про те, що росія займається ядерним шантажем. Нещодавно стало відомо, що ЗАЕС мають намір перепід'єднати до Криму. Декілька місяців тому туди приїжджав представник росії, який повідомив, що з 1 вересня ЗАЕС переходить у підпорядкування росії. Відтак якщо Україна захоче користуватися електроенергією, вона повинна буде її купувати.

За словами Шейтельмана, коли російські війська виходили з Чорнобильської АЕС, вони змусили українське керівництво підписати спеціальний документ. У ньому йшлося про те, що росіяни охороняли стацію, і персонал не має до них претензій. Там стояло три підписи: полковника чи генерала, що керував окупаційними силами, українського директора, на якого здійснили тиск та представника "Росатому".

проти "росатому" мають бути введені санкції

Політтехнолог наголосив, що російська корпорація бере безпосередню участь у ядерному шантажі. Сьогодні під загрозою не лише Україна, а й увесь світ.

"росатом" брав участь у захоплення ЧАЕС, де були порушені абсолютно усі правила ядерної безпеки. Ми пам'ятаємо, як туди дуже складно проводили електрику з Білорусі, щоб там не сталося ядерної катастрофи, адже росіяни пошкодили там певні об'єкти. Тепер вони беруть участь у спробі анексії ЗАЕС,

– сказав він.

Незрозуміло, чому проти достатньо дрібних банків та підприємств санкції вводять, а проти "росатому" – ні.

"Це серйозна організація. Чому проти неї немає санкцій? Жодних. Чому вони усі на свободі?", – зазначив Шейтельман.

Звичайно, побоювання Заходу є цілком зрозумілими. Річ у тім, що російський холдинг постачає багатьом західним станціям сировину, зокрема збагачений уран. Це може поставити під загрозу роботу іноземних атомних станцій. Однак санкції мають бути введені, адже інакше світ продемонструє, що готовий піддаватися ядерному шантажу.

Шейтельман додав, що "ростатом" є учасником російської агресії впродовж декількох місяців. Нещодавно президент Зеленський закликав світ ввести санкції проти компанії. Безумовно, Захід міг зробити певні кроки, щоб захистити Україну від спроби анексії.

Навіщо росія ініціювала засідання

Очевидно, росія хоче щось виторгувати для себе. Можна припустити, що вони підуть на демілітаризовану зону. "Чому раптом їх почала хвилювати Запорізька АЕС? Вона їх не цікавила. Раптом вони починають її обстрілювати, а потім перейматися її долею", – зауважив політтехнолог. Безсумнівно, тут присутній елемент шантажу, аби покращити свої позиції та щось отримати.

"До прикладу, у них не витримує лінія оборони, вони розуміють, що їм потрібні війська, які охороняють ЗАЕС. Якщо вони можуть убезпечити певну ділянку, їм буде легше тримати оборону і поруч з Херсоном, і у Мелітополі тощо", – сказав Шейтельман.

Він підкреслив, що вчорашнє засідання було скликано саме державою-агресоркою. Відповідно, воно могло бути вигідне лише для росії, але не для України.

Ми могли або зіграти в нічию, або програти. Ми зіграли внічию, для нас це успішно. Ми отримали максимум, що можливо у цій ситуації,

– переконаний Шейтельман.

Демілітаризована зона потрібна росіянам

росіяни зацікавлені у створенні демілітаризованої зони. Ба більше, Україна просто не може висловити незгоду.

"Ми не зможемо сказати ООН та Заходу, що ми не згодні на демілітаризовану зону. Ми повинні будемо піти на ці умови під тиском світової спільноти", – зауважив політтехнолог.

Так, демілітаризована зона передбачає відсутність військ. "А навколо неї чиї війська будуть стояти? російські. А якщо вони порушать її? Вони розташують там склад боєприпасів, а ми не зможемо по ньому стріляти. Для нас це дуже небезпечна ситуація", – підкреслив він.

Чи зважаться росіяни підірвати ЗАЕС

На думку Шейтельмана, кремль навряд чи дасть наказ підірвати станцію. Однак путін може і буде цим шантажувати.

Потрібно не забувати, що наш ворог надзвичайно небезпечний, жорстокий та гарно озброєний. Однак ми маємо справу не з однією людиною, а цілою армією ідіотів, деградантів та дегенератів. Вони можуть зробити це помилково, якщо вже її замінували. Такий ризик, безумовно, є,

– підсумував політтехнолог.

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