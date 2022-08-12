А санкций до сих пор нет, – Шейтельман отметил, что главным в атомном шантаже является "росатом"

Накануне состоялось заседание Совбеза, созванное россией. ООН предложила создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. А государство-агрессор отказалось.

Реакция и оценки сторон могли быть более категоричны. Более того, могли быть предприняты более конкретные действия. Об этом 24 каналу эксклюзивно сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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россия занимается ядерным шантажом

Сегодня все действия оккупантов свидетельствуют о том, что россия занимается ядерным шантажом. Недавно стало известно, что ЗАЭС намерены переподключиться к Крыму. Несколько месяцев назад туда приезжал представитель россии, который сообщил, что с 1 сентября ЗАЭС переходит в подчинение россии. Следовательно, если Украина захочет пользоваться электроэнергией, она должна будет ее покупать.

По словам Шейтельмана, когда русские войска выходили из Чернобыльской АЭС, они заставили украинское руководство подписать специальный документ. В нем говорилось, что россияне охраняли стацию, и персонал не имеет к ним претензий. Там стояло три подписи: полковника или генерала, руководившего оккупационными силами, украинского директора, на которого оказали давление и представителя "Росатома".

против "росатома" должны быть введены санкции

Политтехнолог подчеркнул, что российская корпорация принимает непосредственное участие в ядерном шантаже. Сегодня под угрозой не только Украина, но и весь мир.

"росатом" участвовал в захвате ЧАЭС, где были нарушены абсолютно все правила ядерной безопасности. Мы помним, как туда очень сложно проводили электричество из беларуси, чтобы там не произошло ядерной катастрофы, ведь россияне повредили определенные объекты. Теперь они участвуют в попытке аннексии ЗАЭС,

– сказал он.

Непонятно, почему против достаточно мелких банков и предприятий санкции вводят, а против "росатома" – нет.

"Это серьезная организация. Почему против нее нет санкций? Никаких. Почему они все на свободе?", – отметил Шейтельман.

Конечно, опасения Запада вполне понятны. Дело в том, что российский холдинг снабжает многим западным станциям сырье, в том числе обогащенный уран. Это может подвергнуть угрозе работу иностранных атомных станций. Однако санкции должны быть введены, иначе мир продемонстрирует, что готов подвергаться ядерному шантажу.

Шейтельман добавил, что "ростатом" является участником российской агрессии на протяжении нескольких месяцев. Недавно президент Зеленский призвал мир ввести санкции против компании. Безусловно, Запад мог предпринять определенные шаги, чтобы оградить Украину от попытки аннексии.

Зачем россия инициировала заседание

Очевидно, россия хочет что-то выторговать для себя. Можно предположить, что они пойдут в демилитаризованную зону. "Почему вдруг их начала волновать Запорожская АЭС? Она их не интересовала. Вдруг они начинают ее обстреливать, а потом беспокоиться о ее судьбе", – отметил политтехнолог. Несомненно, здесь присутствует элемент шантажа, чтобы улучшить свои позиции и получить что-то.

"К примеру, у них не выдерживает линия обороны, они понимают, что им нужны войска, охраняющие ЗАЭС. Если они могут обезопасить определенный участок, им будет легче держать оборону и рядом с Херсоном, и в Мелитополе", – сказал Шейтельман.

Он подчеркнул, что вчерашнее заседание было созвано именно государством-агрессором. Соответственно, оно могло быть выгодно только для россии, но не для Украины.

Мы могли либо сыграть в ничью, либо проиграть. Мы сыграли вничью, для нас это удачно. Мы получили максимум, что возможно в этой ситуации,

– убежден Шейтельман.

Демилитаризованная зона нужна россиянам

россияне заинтересованы в создании демилитаризованной зоны. Более того, Украина просто не может выразить несогласие.

"Мы не сможем сказать ООН и Западу, что мы не согласны на демилитаризованную зону. Мы должны будем пойти на эти условия под давлением мирового сообщества", – отметил политтехнолог.

Да, демилитаризованная зона предполагает отсутствие войск. "А вокруг нее чьи войска будут стоять? российские. А если они нарушат ее? Они разместят там склад боеприпасов, а мы не сможем по нему стрелять. Для нас это очень опасная ситуация", – подчеркнул он.

Решатся ли россияне взорвать ЗАЭС

По мнению Шейтельмана, кремль вряд ли даст приказ взорвать станцию. Однако путин может и будет этим шантажировать.

Нужно не забывать, что наш враг очень опасен, жесток и хорошо вооружен. Однако мы имеем дело не с одним человеком, а с целой армией идиотов, деградантов и дегенератов. Они могут сделать это ошибочно, если ее уже заминировали. Такой риск, безусловно, есть,

– подытожил политтехнолог.

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