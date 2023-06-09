Лукашенка потрібно позбавити грошей на війну: які санкції допоможуть
З початку повномасштабного вторгнення цивілізовані країни світу запровадили низку жорстких санкцій проти Росії. Проте Білорусь, на жаль, залишилась осторонь цих обмежень й тепер допомагає союзниці обходити міжнародні санкції.
Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Він додав, що проти Білорусі, яка в усьому підтримує країну-терористку, теж треба впроваджувати санкції.
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Найбагатша родина у Білорусі – це сім'я самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка, його сина Віктора й Дмітрія. Це люди, які заробляють на корупційних схемах. Частина грошей надходить до державного бюджету. Насамперед на розвиток військово промислового комплексу та будівництво в'язниць.
"Лукашенка треба позбавити грошей на війну", – наголосив білоруський опозиціонер.
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Китай тисне на білоруську економіку
Досить неочікувано Лукашенко отримав "удар поміж ніг" від головного союзника – Китаю. Зокрема, він знизив вартість на калійні добрива, порівняно з 2022 роком на 283 долари.
Як зазначив Латушко, після таких подій Білорусь заявила, що це "нечесна гра на ринку й Китай розколює домовленості".
Пекін вибрав не Білорусь, адже Лукашенко створює проблеми з транзитом та ще й дозволив розміщувати ядерну зброю у країні. Саме тому Китай вирішив тиснути на білоруську економіку.
Калій вже впав у ціні до довоєнного періоду, тому ті, хто захищають у Європейському Союзі зняття санкцій з Білоруськалія втратили головний аргумент. Ми сподіваємось, що зараз буде пробита ця ситуація у Брюсселі й санкційний пакет щодо Лукашенка приймуть,
– сказав білоруський опозиціонер.
Неможливо впроваджувати різні санкції щодо Росії й Білорусі, коли є єдиний економічний ринок так званої "союзної держави" і єдина митниця. Адже у такому разі весь товарний потік йде через цю дірку (Білорусь – 24 Канал). Тому треба застосовувати єдиний підхід.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
- У річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року від МЗС КНР з'явився так званий мирний план. 12 пунктів, радше, є позицією Китаю щодо реагування на агресію Росії.
- Очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна готова прийняти пропозицію Китаю щодо можливого посередництва країни в закінченні війни, якщо Пекін змусить Путіна залишити всі окуповані території.
- На безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі Китай відверто заявив, що у війні Росії проти України насправді винні НАТО та європейська архітектура безпеки.