Лукашенка потрібно позбавити грошей на війну: які санкції допоможуть

З початку повномасштабного вторгнення цивілізовані країни світу запровадили низку жорстких санкцій проти Росії. Проте Білорусь, на жаль, залишилась осторонь цих обмежень й тепер допомагає союзниці обходити міжнародні санкції.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Він додав, що проти Білорусі, яка в усьому підтримує країну-терористку, теж треба впроваджувати санкції.

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Найбагатша родина у Білорусі – це сім'я самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка, його сина Віктора й Дмітрія. Це люди, які заробляють на корупційних схемах. Частина грошей надходить до державного бюджету. Насамперед на розвиток військово промислового комплексу та будівництво в'язниць.

"Лукашенка треба позбавити грошей на війну", – наголосив білоруський опозиціонер.

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Китай тисне на білоруську економіку

Досить неочікувано Лукашенко отримав "удар поміж ніг" від головного союзника – Китаю. Зокрема, він знизив вартість на калійні добрива, порівняно з 2022 роком на 283 долари.

Як зазначив Латушко, після таких подій Білорусь заявила, що це "нечесна гра на ринку й Китай розколює домовленості".

Пекін вибрав не Білорусь, адже Лукашенко створює проблеми з транзитом та ще й дозволив розміщувати ядерну зброю у країні. Саме тому Китай вирішив тиснути на білоруську економіку.

Калій вже впав у ціні до довоєнного періоду, тому ті, хто захищають у Європейському Союзі зняття санкцій з Білоруськалія втратили головний аргумент. Ми сподіваємось, що зараз буде пробита ця ситуація у Брюсселі й санкційний пакет щодо Лукашенка приймуть,

– сказав білоруський опозиціонер.

Білоруськалій — флагман гірничої промисловості Білорусі, один з найбільших світових виробників і експортерів мінеральних калійних добрив.

Неможливо впроваджувати різні санкції щодо Росії й Білорусі, коли є єдиний економічний ринок так званої "союзної держави" і єдина митниця. Адже у такому разі весь товарний потік йде через цю дірку (Білорусь – 24 Канал). Тому треба застосовувати єдиний підхід.

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