Лукашенко нужно лишить денег на войну: какие санкции помогут

С начала полномасштабного вторжения цивилизованные страны мира ввели ряд жестких санкций против России. Однако Беларусь, к сожалению, осталась в стороне от этих ограничений и теперь помогает союзнице обходить международные санкции.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. Он добавил, что против Беларуси, которая во всем поддерживает страну-террористку, тоже следует внедрять санкции.

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Самая богатая семья в Беларуси – это семья самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и Дмитрия. Это люди, которые зарабатывают на коррупционных схемах. Часть денег поступает в государственный бюджет. Прежде всего на развитие военно-промышленного комплекса и строительство тюрем.

"Лукашенко нужно лишить денег на войну", – подчеркнул белорусский оппозиционер.

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Китай оказывает давление на белорусскую экономику

Достаточно неожиданно Лукашенко получил "удар между ног" от главного союзника – Китая. В частности, он снизил стоимость на калийные удобрения по сравнению с 2022 годом на 283 доллара.

Как отметил Латушко, после таких событий Беларусь заявила, что это "нечестная игра на рынке и Китай раскалывает договоренности".

Пекин выбрал не Беларусь, ведь Лукашенко создает проблемы с транзитом да еще и разрешил размещать ядерное оружие в стране. Именно поэтому Китай решил оказывать давление на белорусскую экономику.

Калий уже упал в цене до довоенного периода, поэтому те, кто защищают в Европейском Союзе снятие санкций с Белоруськалий потеряли главный аргумент. Мы надеемся, что сейчас будет пробита эта ситуация в Брюсселе и санкционный пакет в отношении Лукашенко примут,

– сказал белорусский оппозиционер.

Белоруськалий – флагман горной промышленности Беларуси, один из крупнейших мировых производителей и экспортеров минеральных калийных удобрений.

Невозможно внедрять разные санкции в отношении России и Беларуси, когда есть единый экономический рынок так называемого "союзного государства" и единая таможня. Ведь в таком случае весь товарный поток идет через эту дыру (Беларусь – 24 Канал). Поэтому нужно применять единый подход.

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