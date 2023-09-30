Відкриє великі можливості: чому Україна досі не отримала арештовані гроші російських олігархів

Зараз на Заході заарештовано російських активів на суму завбільшки у 270 мільярдів доларів. Ці гроші потрібно передати Україні, але над цим треба постійно працювати.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, голова українського об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко, зауваживши, що арештовані активи на 270 мільярдів – це не репарації. Цю суму потрібно вважати умовним "штрафом" за початок війни.

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Зараз Україні потрібно активно лобіювати питання передачі цих коштів. Це допоможе з часом привести сюди інвестиції та створити нові робочі місця, які будуть надзвичайно потрібні ветеранам. Зараз в українській армії перебуває близько 1 мільйона людей.

Я дуже дивуюся, чому про це не говорять кожного дня. Саме якнайшвидше введення в економіку цих грошей приведе згодом інші гроші та створить робочі місця для ветеранів. Але це не репарації. А "штраф" за вторгнення,

– наголосив Гудименко.

Очевидно, що справжня кількість збитків значно перевищує суму у 270 мільярдів доларів. З 2014 року Росія знищила багато міст та інших населених пунктів.

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Чому питання передачі російських активів загальмувало

На думку Гудименка, західні партнери вже мали схожу ситуацію із Кувейтом, який отримував компенсації. Тому такі механізми для світу не нові.

Однак західні партнери можуть побоюватися, що від цього впаде їхня інвестиційна привабливість. І потрібно переконати їх, що так не станеться.

Умовно якийсь арабський шейх з якоїсь країни може двічі подумати перш ніж вкладати гроші в їхню країну. Якщо колись випливе правда, що він робить всередині країни або ж той просто піде на когось війною, то його активи просто заберуть. Тому він може захотіти вкласти у щось інше. А це невигідно Заходу. Адже інвестиції – робочі місця,

– зауважив Гудименко.

Однак Заходу постійно потрібно нагадувати, що найбільше знижує інвестиційну привабливість ситуація, коли арештують гроші "маніяків, вбивць та крадіїв", але не передають їх постраждалим.

Санкції проти Росії: коротко