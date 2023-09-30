Откроет большие возможности: почему Украина до сих пор не получила арестованные деньги российских олигархов

Сейчас на Западе арестованы российские активы на сумму размером в 270 миллиардов долларов. Эти деньги нужно передать Украине, но над этим важно постоянно работать.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, глава украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко, отметив, что арестованные активы на 270 миллиардов – это не репарации. Эту сумму следует считать условным "штрафом" за начало войны.

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Сейчас Украине следует активно лоббировать вопросы передачи этих средств. Это поможет со временем привести сюда инвестиции и создать новые рабочие места, которые будут очень нужны ветеранам. Сейчас в украинской армии находятся около 1 миллиона человек.

Я очень удивляюсь, почему об этом не говорят каждый день. Именно скорейший ввод в экономику этих денег приведет потом другие деньги и создаст рабочие места для ветеранов. Но это не репарации. А "штраф" за вторжение,

– подчеркнул Гудыменко.

Очевидно, что количество убытков значительно превышает сумму в 270 миллиардов долларов. С 2014 года Россия уничтожила многие города и другие населенные пункты.

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Почему вопрос передачи российских активов затормозил

По мнению Гудыменко, у западных партнеров уже была похожая ситуация с Кувейтом, который получал компенсации. Поэтому такие механизмы для мира не новые.

Однако западные партнеры могут опасаться, что от этого упадет их инвестиционная привлекательность. И нужно убедить их, что так не произойдет.

Условно какой-нибудь арабский шейх из какой-то страны может дважды подумать, прежде чем вкладывать деньги в их страну. Если когда-нибудь выплывет правда, что он делает внутри страны или тот просто пойдет на кого-то войной, то его активы просто заберут. Поэтому он может захотеть вложиться во что-то другое. А это невыгодно Западу. Ведь инвестиции – рабочие места,

– заметил Гудыменко.

Однако Западу постоянно нужно напоминать, что больше всего снижает инвестиционную привлекательность ситуация, когда арестуют деньги "маньяков, убийц и воров", но не передают их пострадавшим.

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