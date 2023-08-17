Результат буде лише згодом: чому Україні важливо продовжувати санкційний тиск

Попри всі намагання Росії підлаштуватись під найбільший санкційний тиск у історії, поступово введені обмеження руйнують її економічну стабільність. Кремль не може не відчувати санкції хоча б тому, що витрати на війну суттєво перевищують дефіцит його бюджету.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, санкції суттєво впливають на економіку Росії, але їх усе ще недостатньо.

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Чому санкції проти Росії працюють

Україна повинна продовжувати свою чітку політику щодо максимального накладання санкцій на Росію.

"Багато хто починає сумніватися у їхній ефективності, адже ніякі обмеження не змусили Кремль припинити свою агресію. Однак, по-перше, у Росії досі є вразливі галузі економіки (на які не накладені санкції – 24 Канал). А по-друге, важливо, що санкції мали б стосуватися не лише самої Росії, а і її найближчих торговельних партнерів", – переконаний політолог.

Олексій Кошель про вплив санкцій на російську економіку: дивіться відео

Санкції, введені проти Росії, можуть дати бажаний результат лише в майбутньому. Але сьогодні ми бачимо суттєве падіння російського рубля, яке не було б можливим без попередніх обмежень. І це досить відчутно для країни-агресора.

Як іще санкційні обмеження впливають на Росію

Через введені Заходом санкції Росія не здатна адекватно обслуговувати свою авіацію. Це, а також низька підготовка пілотів зумовлюють те, що винищувачі на російській території постійно падають. Також від санкцій страждає і цивільна авіація.

Купівельна спроможність росіян впала разом із високим курсом рубля. Через це все більше громадян країни-агресорки наближатимуться до бідності й не матимуть мотивації жити в вигаданому пропагандистами світі.

За інформацією Bloomberg, Росія очікує, що цього року її економіка скоротиться на 10% (проти всього 2% у 2022 році). Для того, щоб відновити довоєнний рівень своєї економіки, країні-агресорці знадобиться близько десяти років.