Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, санкції суттєво впливають на економіку Росії, але їх усе ще недостатньо.

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Чому санкції проти Росії працюють

Україна повинна продовжувати свою чітку політику щодо максимального накладання санкцій на Росію.

"Багато хто починає сумніватися у їхній ефективності, адже ніякі обмеження не змусили Кремль припинити свою агресію. Однак, по-перше, у Росії досі є вразливі галузі економіки (на які не накладені санкції – 24 Канал). А по-друге, важливо, що санкції мали б стосуватися не лише самої Росії, а і її найближчих торговельних партнерів", – переконаний політолог.

Олексій Кошель про вплив санкцій на російську економіку: дивіться відео

Санкції, введені проти Росії, можуть дати бажаний результат лише в майбутньому. Але сьогодні ми бачимо суттєве падіння російського рубля, яке не було б можливим без попередніх обмежень. І це досить відчутно для країни-агресора.

Важливо! Росія продовжує імпортувати свою нафту в країни Азії, отримуючи від цього мільярди доларів щомісяця. Продаж енергоносіїв дає режиму Путіна серйозний запас міцності, попри те, що завдяки санкціям доходи Кремля від "чорного золота" впадуть до кінця року на 60 млрд доларів.

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