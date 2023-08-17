Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его мнению, санкции оказывают существенное влияние на экономику России, но их все еще недостаточно.

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Почему санкции против России работают

Украина должна продолжать свою четкую политику по максимальному наложению санкций на Россию.

"Многие начинают сомневаться в их эффективности, ведь никакие ограничения не заставили Кремль прекратить свою агрессию. Однако, во-первых, у России до сих пор есть уязвимые отрасли экономики (на которые не наложены санкции – 24 Канал). А во-вторых, важно, что санкции должны касаться не только России, но и ее ближайших торговых партнеров", – убежден политолог.

Алексей Кошель о влиянии санкций на российскую экономику: смотрите видео

Санкции, введенные против России, могут дать желаемый результат только в будущем. Но сегодня мы видим существенное падение российского рубля, которое не было бы возможно без предварительных ограничений. И это достаточно ощутимо для страны-агрессора.

Важно! Россия продолжает импортировать свою нефть в страны Азии, получая от этого миллиарды долларов ежемесячно. Продажа энергоносителей дает режиму Путина серьезный запас прочности, несмотря на то, что благодаря санкциям доходы Кремля от "черного золота" упадут до конца года на 60 млрд долларов.

Как еще санкционные ограничения влияют на Россию