Результат будет несколько позже: почему Украине важно продолжать санкционное давление

При всех попытках России подстроиться под наибольшее санкционное давление в истории, постепенно введенные ограничения разрушают ее экономическую стабильность. Кремль не может не ощущать санкции хотя бы потому, что расходы на войну существенно превышают дефицит его бюджета.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его мнению, санкции оказывают существенное влияние на экономику России, но их все еще недостаточно.

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Почему санкции против России работают

Украина должна продолжать свою четкую политику по максимальному наложению санкций на Россию.

"Многие начинают сомневаться в их эффективности, ведь никакие ограничения не заставили Кремль прекратить свою агрессию. Однако, во-первых, у России до сих пор есть уязвимые отрасли экономики (на которые не наложены санкции – 24 Канал). А во-вторых, важно, что санкции должны касаться не только России, но и ее ближайших торговых партнеров", – убежден политолог.

Алексей Кошель о влиянии санкций на российскую экономику: смотрите видео

Санкции, введенные против России, могут дать желаемый результат только в будущем. Но сегодня мы видим существенное падение российского рубля, которое не было бы возможно без предварительных ограничений. И это достаточно ощутимо для страны-агрессора.

Как еще санкционные ограничения влияют на Россию

Из-за введенных Западом санкций Россия не способна адекватно обслуживать свою авиацию. Это, а также низкая подготовка пилотов обуславливают, что истребители на российской территории постоянно падают. Также от санкций страдает и гражданская авиация.

Покупательная способность россиян упала вместе с высоким курсом рубля. Поэтому все больше граждан страны-агрессорки будут приближаться к бедности и не будут иметь особого желания жить в выдуманном пропагандистами мире.

По информации Bloomberg, Россия ожидает, что в текущем году ее экономика сократится на 10% (против всего 2% в 2022 году). Для того чтобы восстановить довоенный уровень своей экономики, стране-агрессорке понадобится около десяти лет.