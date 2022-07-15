Турбіну повертають, але санкції розширюють: Канада запровадила проти росії нові обмеження

Цивілізований світ сподівається, що росію вдасться приборкати санкціями. Поки бажаного результату вони не дають, хоча й варто визнати, що добряче б'ють по економіці.

Нові обмеження проти росії вирішила запровадити Канада. Цікаво, що нещодавно саме ця країна пішла на певні санкційні поступки.

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Як Канада послабила санкційний тиск

Мовиться про те, що уряд країни вирішив передати Німеччині турбіну Siemens. Вона потрібна для того, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік".

Дозвіл видали після тривалих обговорень з європейськими союзниками та з Міжнародним енергетичним агентством. США таке рішення підтримали.

У Канаді пояснювали: якщо не буде необхідного постачання природного газу, то економіка Німеччини постраждає від значних труднощів. Німцям буде загрожувати те, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки.

Перед тим німецькі посадовці закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну. Боялися, що росія використає цю проблему, щоб закрити "Північний потік". Це могло б позбавити Німеччину здатності заповнити свої резервуари, щоб накопичувати газ перед зимою.

Нові санкції Канади

Після такого суперечливого рішення, яке викликало критику та розчарування й обурення в української сторони, Канада вирішила запровадити проти росії нові обмеження. Мотивують їх тим, що росія порушує міжнародний мир і безпеку, що спричинило кризу у світі.

Канада розширює ті обмеження проти росії, які вже існують у нафтовому, газовому та хімічному секторах, додавши до них промислове виробництво. Тепер канадським службам заборонили робити свій внесок у виробництво товарів, які виробляють ці сектори.

Нові санкції стосуються наземного й трубопровідного транспортування, виробництва металів. Також транспортного, комп'ютерного, електронного й електричного обладнання та машин.

Канадські підприємства мають 60 днів, щоб виконати санкції з моменту, коли вони стануть чинними.

Реакція України на рішення про передачу турбіни

Володимир Зеленський зауважував, що тепер цю відремонтовану турбіну "Північного потоку-1" фактично отримає росія. Тому таке рішення Канади є дуже небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток сприйматимуть у москві тільки як прояв слабкості, бо такою є логіка росіян. Зеленський не має сумніву, що росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу у Європу. До чого й треба готуватися.

МЗС України через такі дії запросило тимчасового повіреного у справах Канади в Україні. Йому висловили розчарування нашої країни рішенням уряду щодо передачі турбін Німеччині для "Північного потоку-1". Йому передали прохання до уряду Канади переглянути своє рішення, адже воно не лише підриває єдність Заходу, а й спонукає росію й надалі використовувати енергетику як метод шантажу Європи.

Світовий конгрес українців у Канаді навіть звернувся до уряду, щоб скасувати таке рішення. Просили, аби всі антиросійські санкції залишалися та були значно посилені. Успіху звернення не мали, тому українці подали позов до суду. А прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав, що це було важке рішення. Він запевнив, що Канада, попри все, буде підтримувати Україну й надалі.

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