Турбину возвращают, но санкции расширяют: Канада ввела против России новые ограничения

Цивилизованный мир надеется, что россию удастся обуздать санкциями. Пока желаемого результата они не дают, хотя и следует признать, что бьют по экономике.

Новые ограничения против России решила ввести Канада. Интересно, что недавно именно эта страна пошла на санкционные уступки.

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Как Канада ослабила санкционное давление

Речь идет о том, что правительство страны решило передать Германии турбину Siemens. Она нужна для того, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток".

Разрешение выдали после длительных обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством. США такое решение поддержали.

В Канаде объясняли: если не будет необходимой поставки природного газа, экономика Германии пострадает от значительных трудностей. Немцам будет угрожать то, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома.

До этого немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину. Боялись, что Россия использует эту проблему, чтобы закрыть "Северный поток". Это могло бы лишить Германию возможности заполнить свои резервуары, чтобы хранить газ перед зимой.

Новые санкции Канады

После такого противоречивого решения, которое вызвало критику и разочарование и возмущение украинской стороны, Канада решила ввести против россии новые ограничения. Мотивируют их тем, что россия нарушает международный мир и безопасность, что повлекло за собой кризис в мире.

Канада расширяет ограничения против россии, которые уже существуют в нефтяном, газовом и химическом секторах, добавив к ним промышленное производство. Теперь канадским службам запретили вносить свой вклад в производство товаров, которие производят эти сектора.

Новые санкции касаются наземной и трубопроводной транспортировки, производства металлов. Также транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования и машин.

Канадские предприятия имеют 60 дней, чтобы выполнить санкции с момента вступления в силу.

Реакция Украины на решение о передаче турбины

Владимир Зеленский замечал , что теперь эту отремонтированную турбину "Северного потока-1" фактически получит россия. Поэтому такое решение Канады очень опасно. По его словам, решение о санкционном исключении будут восприниматься в Москве исключительно как проявление слабости, потому что такова логика россиян. Зеленский не сомневается, что россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Надо готовиться.

МИД Украины из-за таких действий пригласил временного поверенного в делах Канады в Украине. Ему выразили разочарование нашей страны решением правительства о передаче турбин Германии для "Северного потока-1". Ему передали просьбу в правительство Канады пересмотреть свое решение, ведь оно не только подрывает единство Запада, но и побуждает Россию и дальше использовать энергетику как метод шантажа Европы.

Всемирный конгресс украинцев в Канаде даже обратился к правительству, чтобы упразднить такое решение. Просили, чтобы все антироссийские санкции оставались и были усилены. Удачи обращения не имели, поэтому украинцы подали иск в суд. А премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что это было тяжелое решение. Он заверил, что Канада, несмотря ни на что, будет поддерживать Украину и дальше.

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