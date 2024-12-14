Погоджено 15-ий пакет санкцій: скільки втратить Росія за попередніми підрахунками

Рада ЄС схвалила 15 пакет санкцій проти Росії, спрямований на боротьбу з так званим тіньовим флотом. Це не перший удар проти країни-агресорки, але проблема в тому, що вона адаптується до обмежень.

Спеціаліст з комунікацій ГО Razom We Stand Максим Гардус розповів 24 Каналу, що насправді не зовсім коректно казати про тіньовий флот, адже списки суден відомі. Їх видно у системі навігації.

До теми Тіньовий флот Путіна: що увійде в 15-й пакет санкцій ЄС і як це вдарить по Росії, – джерела

Яких збитків зазнає Росія

Росія постійно змінює назви кораблів, судновласників, прапори країн, під якими ходить, а також брокерів, агентів та страхові компанії. Все це робиться для того, щоб уникати "цінової стелі", яку встановили разом "Велика сімка" та країни Європейського Союзу. Окупанти роблять все, щоб показати нібито нафта відповідає передбаченій ціні

Окрім 15 пакету Євросоюзу анонсовано, що Сполучені Штати Америки також зроблять великий санкційний пакет щодо танкерів. Це дуже добре, бо головне, чого не вистачає санкційній політиці – синхронізації між ЄС та "Великою сімкою". Списки того, що санкціоновано в одній країні відрізняється від іншої. Це дозволяє Росії пристосуватися, проводити перереєстрацію.

Проте ми сподіваємося, що цей удар все-таки зменшить експорт нафти з Росії. Аналітики розходиться в думках наскільки. Мовиться про 10 – 20%, тобто оцінково 20 – 30 мільярдів євро на рік росіяни втратять,

– сказав Максим Гардус.

Але про загальні прибутки важко говорити, бо окупанти їх приховують. Кожний тиждень вони засекречують щось в своїй статистиці, бо розуміють, що її аналізують. На жаль, в часі війни це дуже великі цифри – сотні мільярдів доларів.

Чи діють санкції, введені раніше

Найбільший санкційний удар помітний в тих галузях, які Кремль вважає найперспективнішим – це експорт зрідженого газу з північних родовищ. Після введення санкцій Сполученими Штатами ще в листопаді 2023 року, робота призупинилася, бо від них відмовилися європейські партнери і південнокорейський Samsung.

Без їхніх технологій проєкти дуже сповільнилися, багато танкерів простоюють, проте є інші компанії, які досі готові співпрацювати. Друзі України серед яких Велика Британія, Польща, країни Балтії просували розширення санкцій і на ці компанії, але в 15 пакеті повного ембарго немає.

Гостра дискусія триває в Данії, бо шлях іде через данські затоки. Конвенція про свободу судноплавства каже про те, що всі можуть вільно по них проходити, але російські танкери становлять суттєву екологічну загрозу для територіальних вод Данії,

– наголосив Максим Гардус.

Страхові свідоцтва, які видаються на танкери, є фальшивими, вони видані підставними страховими компаніями. А якщо нафта розіллється, то ніхто не буде компенсувати збитки. Оскільки танкери старі, то це може статися кожного дня. Тому, посилаючись на екологічну загрозу, Данія може заборонити цей прохід.

"Але вона повинна відчувати, що не сам на сам з Росією, а за нею весь Європейський Союз. На жаль, поки цього немає", – підсумував спеціаліст з комунікацій ГО Razom We Stand.