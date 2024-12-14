Согласован 15-ый пакет санкций: сколько потеряет Россия по предварительным подсчетам

Совет ЕС одобрил 15 пакет санкций против России, направленный на борьбу с так называемым теневым флотом. Это не первый удар против страны-агрессора, но проблема в том, что она адаптируется к ограничениям.

Специалист по коммуникациям ОО Razom We Stand Максим Гардус рассказал 24 Каналу, что на самом деле не совсем корректно говорить о теневом флоте, ведь списки судов известны. Их видно в системе навигации.

К теме Теневой флот Путина: что войдет в 15-й пакет санкций ЕС и как это ударит по России, – источники

Какие убытки несет Россия

Россия постоянно меняет названия кораблей, судовладельцев, флаги стран, под которыми ходит, а также брокеров, агентов и страховые компании. Все это делается для того, чтобы избегать "ценового потолка", который установили вместе "Большая семерка" и страны Европейского Союза. Оккупанты делают все, чтобы показать якобы нефть соответствует предусмотренной цене

Кроме 15 пакета Евросоюза анонсировано, что Соединенные Штаты Америки также сделают большой санкционный пакет по танкерам. Это очень хорошо, потому что главное, чего не хватает санкционной политике – синхронизации между ЕС и "Большой семеркой". Списки того, что санкционировано в одной стране отличается от другой. Это позволяет России приспособиться, проводить перерегистрацию.

Однако мы надеемся, что этот удар все-таки уменьшит экспорт нефти из России. Аналитики расходится во мнениях насколько. Говорится о 10 – 20%, то есть оценочно 20 – 30 миллиардов евро в год россияне потеряют,

– сказал Максим Гардус.

Но об общих доходах трудно говорить, потому что оккупанты их скрывают. Каждую неделю они засекречивают что-то в своей статистике, потому что понимают, что ее анализируют. К сожалению, во времени войны это очень большие цифры – сотни миллиардов долларов.

Действуют ли санкции, введенные ранее

Наибольший санкционный удар заметен в тех отраслях, которые Кремль считает самым перспективным – это экспорт сжиженного газа из северных месторождений. После введения санкций Соединенными Штатами еще в ноябре 2023 года, работа приостановилась, потому что от них отказались европейские партнеры и южнокорейский Samsung.

Без их технологий проекты очень замедлились, много танкеров простаивают, однако есть другие компании, которые до сих пор готовы сотрудничать. Друзья Украины среди которых Великобритания, Польша, страны Балтии продвигали расширение санкций и на эти компании, но в 15 пакете полного эмбарго нет.

Острая дискуссия продолжается в Дании, потому что путь идет через датские заливы. Конвенция о свободе судоходства говорит о том, что все могут свободно по ним проходить, но российские танкеры представляют существенную экологическую угрозу для территориальных вод Дании,

– подчеркнул Максим Гардус.

Страховые свидетельства, которые выдаются на танкеры, являются фальшивыми, они выданы подставными страховыми компаниями. А если нефть разольется, то никто не будет компенсировать убытки. Поскольку танкеры старые, то это может произойти каждый день. Поэтому, ссылаясь на экологическую угрозу, Дания может запретить этот проход.

"Но она должна чувствовать, что не один на один с Россией, а за ней весь Европейский Союз. К сожалению, пока этого нет", – подытожил специалист по коммуникациям ОО Razom We Stand.