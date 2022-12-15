Санкції її не розвалять, – Яковенко припустив, скільки Росія зможе воювати
Днями Європейська комісія огосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Однак якщо українська армія її не спинить, власного економічного та людського ресурсу росіянам вистачить ще надовго.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що санкції проти Росії, скільки б їх не було, не призведуть до її остаточного розпаду.
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За Словами Яковенка, ресурс стійкості путінського фашизму досить великий. Його ніколи не вдасться скинути в результаті народного повстання.
Росіяни інертні
Однією з головних запорук цієї стійкості є "інертність та безсуб'єктність російської популяції".
Російська популяція здатна здобути суб'єктність, але не самостійно. Це не той випадок, коли Барон Мюнхгаузен може сам себе витягти з болота,
– переконаний журналіст.
Росія, як сказав Яковенко, потребує сильного зовнішнього поштовху, але його поки немає, і навіть не передбачається.
Людські ресурси
Щодо економічних ресурсів Росії, то вони досі є. Яковенко переконаний, що від санкцій Росія не розвалиться. Проте він вважає деякі санкції ефективними, а деякі відверто безглуздими, що переважно впливають зворотно.
Певні санкції, на думку опозиціонера, безперечно знижують військовий потенціал Росії, але в результаті санкцій Росія не розвалиться. У Владіміра Путіна достатньо ресурсів людських, 25 мільйонів мобілізаційний резерв, хоч він і проходить крізь вузьку вибірку.
Росіян приблизно порціями по 125 тисяч можна зараз мобілізувати, одягти, взути, навчити, прогнати на фронт, а українська армія буде їх там утилізувати, повністю або частково,
– додав Яковенко.
Хоч 25 мільйонів це і досить багато, проте, наголосив Яковенко, їх треба спочатку знайти, бо частина втече, частина заховається. За його підрахунками точно є 10 – 15 мільйонів.
"От і діліть, і рахуйте скільки хвиль мобілізації може ще бути. Достатньо багато. На багато років цієї війни", – підсумував журналіст.
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Гроші й зброя є
Матеріальні ресурси, наголосив Яковенко, теж є. Є військові заводи, які досі можуть виготовляти зброю. Озброєння шукає Росія і в інших союзних країн і докладає максимум зусиль, щоб його звідти витягнути. В республіках Центральної Азії, Північній Кореї, Африці є зброя, яку туди сама ж Росія і відправляла.
Яковенко вважає, що розраховувати треба на українську армію. Перш за все, що завдяки ЗСУ Україна звільнить свою територію. Це продовження такої ж руйнівної війни, але не такої спустошливої для України, коли лінія фронту стане російсько-українським кордоном 1991 року.
Існує ймовірність, що війна продовжиться, коли будуть деокуповані всі території, на жаль,
– зазначив Яковенко.
Що відомо про дев'ятий пакет санкцій ЄС
- У новому пакеті санкцій ЄС пропонує ввести заборону інвестицій у російську гірничодобувну промисловість, адже це – одна з найбільших галузей промисловості країни, яка приносить величезні прибутки.
- Глава угорського МЗС цинічно заявив, що європейські санкції становлять загрозу для постачання енергоносіїв, зокрема ядерних матеріалів.
- Санкції зокрема включають заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями, заборону на операції з ще трьома російськими банками, заборону чотирьох російських пропагандистських медіаканалів, персональні санкції проти ще 180 осіб.