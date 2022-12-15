Санкции ее не развалят, – Яковенко предположил, сколько Россия сможет воевать

На днях Европейская комиссия объявила о девятом пакете санкций против России. Однако, если украинская армия ее не остановит, собственного экономического и человеческого ресурса россиянам хватит еще надолго.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что санкции против России, сколько бы их ни было, не приведут к ее окончательному распаду.

Кстати говоря Доверяет гайки: политолог оценил 9 пакет санкций ЕС против России

По словам Яковенко, ресурс устойчивости путинского фашизма достаточно большой. Его никогда не удастся свергнуть в результате народного восстания.

Россияне инертные

Одним из главных залогов этой устойчивости является "инертность и бессубъектность российской популяции".

Российская популяция способна обрести субъектность, но не самостоятельно. Это не тот случай, когда Барон Мюнхгаузен может сам себя вытащить из болота.

– убежден журналист.

Россия, как сказал Яковенко, нуждается в сильном внешнем толчке, но его пока нет, и даже не предвидеться.

Человеческие ресурсы

Что касается экономических ресурсов России, то они все еще есть. Яковенко убежден, что от санкций Россия не развалится. Однако он считает некоторые санкции эффективными, а некоторые откровенно бессмысленными, преимущественно воздействующими обратно.

Некоторые санкции, по мнению оппозиционера, бесспорно снижают военный потенциал России, но в результате санкций Россия не развалится. У Владимира Путина достаточно человеческих ресурсов, 25 миллионов мобилизационный резерв, хотя он и проходит сквозь узкую выборку.

Россиян примерно порциями по 125 тысяч можно сейчас мобилизовать, одеть, обуть, научить, прогнать на фронт, а украинская армия будет их там утилизировать, полностью или частично.

– добавил Яковенко.

Хотя 25 миллионов это и достаточно много, однако, отметил Яковенко, их нужно сначала найти, потому что часть уйдет, часть скроется. По его подсчетам, точно есть 10 – 15 миллионов.

"Вот и делите, и считайте, сколько волн мобилизации может еще быть. Достаточно много. На многие годы этой войны", – подытожил журналист.

Сколько еще Россия может воевать: смотреть видео

Деньги и оружие есть

Материальные ресурсы, отметил Яковенко, тоже есть. Есть военные заводы, которые до сих пор могут производить оружие. Вооружение ищет Россия и у других союзных стран и прилагает максимум усилий, чтобы его оттуда вытащить. В республиках Центральной Азии, Северной Корее, Африке есть оружие, которое туда сама Россия и отправляла.

Яковенко думает, что рассчитывать нужно на украинскую армию. Прежде всего, что благодаря ВСУ Украина освободит свою территорию. Это продолжение такой же разрушительной войны, но не столь опустошительной для Украины, когда линия фронта станет российско-украинской границей 1991 года.

Есть вероятность, что война продолжится, когда будут деоккупированы все территории, к сожалению,

– отметил Яковенко.

Что известно о девятом пакете санкций ЕС