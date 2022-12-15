Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що санкції проти Росії, скільки б їх не було, не призведуть до її остаточного розпаду.
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За Словами Яковенка, ресурс стійкості путінського фашизму досить великий. Його ніколи не вдасться скинути в результаті народного повстання.
Росіяни інертні
Однією з головних запорук цієї стійкості є "інертність та безсуб'єктність російської популяції".
Російська популяція здатна здобути суб'єктність, але не самостійно. Це не той випадок, коли Барон Мюнхгаузен може сам себе витягти з болота,
– переконаний журналіст.
Росія, як сказав Яковенко, потребує сильного зовнішнього поштовху, але його поки немає, і навіть не передбачається.
Людські ресурси
Щодо економічних ресурсів Росії, то вони досі є. Яковенко переконаний, що від санкцій Росія не розвалиться. Проте він вважає деякі санкції ефективними, а деякі відверто безглуздими, що переважно впливають зворотно.
Певні санкції, на думку опозиціонера, безперечно знижують військовий потенціал Росії, але в результаті санкцій Росія не розвалиться. У Владіміра Путіна достатньо ресурсів людських, 25 мільйонів мобілізаційний резерв, хоч він і проходить крізь вузьку вибірку.
Росіян приблизно порціями по 125 тисяч можна зараз мобілізувати, одягти, взути, навчити, прогнати на фронт, а українська армія буде їх там утилізувати, повністю або частково,
– додав Яковенко.
Хоч 25 мільйонів це і досить багато, проте, наголосив Яковенко, їх треба спочатку знайти, бо частина втече, частина заховається. За його підрахунками точно є 10 – 15 мільйонів.
"От і діліть, і рахуйте скільки хвиль мобілізації може ще бути. Достатньо багато. На багато років цієї війни", – підсумував журналіст.
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Гроші й зброя є
Матеріальні ресурси, наголосив Яковенко, теж є. Є військові заводи, які досі можуть виготовляти зброю. Озброєння шукає Росія і в інших союзних країн і докладає максимум зусиль, щоб його звідти витягнути. В республіках Центральної Азії, Північній Кореї, Африці є зброя, яку туди сама ж Росія і відправляла.
Яковенко вважає, що розраховувати треба на українську армію. Перш за все, що завдяки ЗСУ Україна звільнить свою територію. Це продовження такої ж руйнівної війни, але не такої спустошливої для України, коли лінія фронту стане російсько-українським кордоном 1991 року.
Існує ймовірність, що війна продовжиться, коли будуть деокуповані всі території, на жаль,
– зазначив Яковенко.
Що відомо про дев'ятий пакет санкцій ЄС
- У новому пакеті санкцій ЄС пропонує ввести заборону інвестицій у російську гірничодобувну промисловість, адже це – одна з найбільших галузей промисловості країни, яка приносить величезні прибутки.
- Глава угорського МЗС цинічно заявив, що європейські санкції становлять загрозу для постачання енергоносіїв, зокрема ядерних матеріалів.
- Санкції зокрема включають заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями, заборону на операції з ще трьома російськими банками, заборону чотирьох російських пропагандистських медіаканалів, персональні санкції проти ще 180 осіб.