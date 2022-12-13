Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. За його словами, в ЄС триває більш складне та фахове обговорення щодо того, які саме санкції й де застосовувати.

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Чому ЄС довго погоджує 9 пакет санкцій

Саакян зазначив, що обмеження, які можна було запроваджувати більш-менш безболісно, вже були відпрацьовані Євросоюзом. Далі йдуть санкції, які є таким собі ножем двосторонньої дії, коли весь час потрібно оцінювати, наскільки вони шкодять Росії та самим країнам, що їх застосовують.

Якщо це завдає Росії значно більших втрат, ніж тим країнам, які запроваджують, – то ці санкції потрібно голосувати,

– заявив політолог.

Він зауважив, що потрібно розуміти, що є певна необхідність компенсаторних механізмів, оскільки від цих санкцій також будуть страждати певні категорії та сектори, або навіть конкретні компанії всередині самих західних країн.

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Що містить 9 пакет санкцій проти Росії

Він наголосив, що зараз триває більш складне та фахове обговорення щодо того, які саме санкції й де застосовувати. Водночас сам 9 пакет кардинально нічого не додає, а фактично закриває дірки, які раніше були виявлені Російською Федерацією у попередніх санкціях.

Він докручує гайки там, де вони були не затягнуті,

– сказав Саакян.

Тому, за його словами, через широкий спектр ухвалення цього санкційного пакета проходить доволі складно. До того ж нікуди не зник фактор Угорщини, яка намагається знайти поле для маневрів, щоб включити свої інтереси. А очевидним є те, що Будапешт репрезентує не лише власний інтерес, а й російський. Свідченням цього є виключення російського патріарха Кіріла з попереднього списку санкцій за наполяганням Угорщини. Тож усім чудово зрозуміло, що ця країна торгує на два боки.

Що відомо про підготовку 9 пакета санкцій