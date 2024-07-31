Виходу немає: яку серйозну проблему в Росії нереально розв'язати

У Росії зростає рівень інфляції, що підтверджують у Центральному банку. Однією з причин називають "позитивний розрив", коли гроші вкладають, але виробництво за ними не встигає. Крім цього, є ще одна проблема, яку в найближчій перспективі розв’язати не зможуть.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що серед причин інфляції відсутність технологій, інвестицій. Створити нові виробничі потужності неможливо через нестачу обладнання.

Дивіться також Валютний ринок у Росії помер: що тепер чекає на рубль

Яка серйозна проблема виникла у Росії

Ще одна причина інфляції – нестача робочих рук, на ринку праці немає людей. Це підтверджують самі російські підприємці.

75% сказали, що зараз головна проблема – дефіцит кадрів і розв’язати цю проблему неможливо. Адже зараз всі або на війні, або виїхали, або мають бронювання. Всі "критичні" спеціалісти працевлаштовані,

– розповів колишній міністр енергетики Росії.

У найбільшому дефіциті є кваліфіковані кадри. Коли у 2022 році Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію, то спершу почали забирати людей, які мали воєнно-технічну спеціальність: інженерів, механіків, операторів.

Другий момент полягає в тому, що люди з високою кваліфікацією, зазвичай, заробляють більше грошей. Тому вони мали можливість виїхати. Саме тому мобілізація непропорційно вдарила по ринку кваліфікованих кадрів.

Мігрантами замінити таких людей не можна, тому путінський режим зіткнувся з проблемою, яку ніяк не можна розв’язати. Принаймні в найближчій перспективі,

– наголосив опозиціонер.

Попри це, Владімір Путін не збирається закінчувати війну. Дефіцитне фінансування воєнного бюджету продовжиться. До того ж Росія імпортує з Китаю критично важливі компоненти для промисловості та для ведення війни також. Але існує проблема блокування рахунків, більшість платежів у юанях повертаються назад.

Компанії та банки змушені використовувати посередників. Їхні послуги оцінюють у 30% від суми угоди. Це шалені гроші, які "вбивають" рентабельність будь-якого бізнесу.

Куди ми не подивимось, то всюди бачимо глухий кут. Виходу немає, а санкції все-таки працюють,

– додав Володимир Мілов.