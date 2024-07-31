Выхода нет: какую серьезную проблему в России нереально решить

В России растет уровень инфляции, что подтверждают в Центральном банке. Одной из причин называют "положительный разрыв", когда деньги вкладывают, но производство за ними не успевает. Кроме этого, есть еще одна проблема, которую в ближайшей перспективе решить не смогут.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что среди причин инфляции отсутствие технологий, инвестиций. Создать новые производственные мощности невозможно из-за недостатка оборудования.

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Какая серьезная проблема возникла в России

Еще одна причина инфляции – нехватка рабочих рук, на рынке труда нет людей. Это подтверждают сами российские предприниматели.

75% сказали, что сейчас главная проблема – дефицит кадров и решить эту проблему невозможно. Ведь сейчас все или на войне, или уехали, или имеют бронирование. Все "критические" специалисты трудоустроены,

– рассказал бывший министр энергетики России.

В наибольшем дефиците есть квалифицированные кадры. Когда в 2022 году Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, то сначала начали забирать людей, которые имели военно-техническую специальность: инженеров, механиков, операторов.

Второй момент заключается в том, что люди с высокой квалификацией, обычно, зарабатывают больше денег. Они имели возможность уехать. Именно поэтому мобилизация непропорционально ударила по рынку квалифицированных кадров.

Мигрантами заменить таких людей нельзя, поэтому путинский режим столкнулся с проблемой, которую никак нельзя решить. По крайней мере в ближайшей перспективе,

– подчеркнул оппозиционер.

Несмотря на это, Владимир Путин не собирается заканчивать войну. Дефицитное финансирование военного бюджета продолжится. К тому же Россия импортирует из Китая критически важные компоненты для промышленности и для ведения войны также. Но существует проблема блокировки счетов, большинство платежей в юанях возвращаются обратно.

Компании и банки вынуждены использовать посредников. Их услуги оценивают в 30% от суммы сделки. Это бешеные деньги, которые "убивают" рентабельность любого бизнеса.

Куда мы не посмотрим, то везде видим тупик. Выхода нет, а санкции все-таки работают,

– добавил Владимир Милов.