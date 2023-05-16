САП та НАБУ заявили про участь Жеваго у схемі хабарництва голови Верховного Суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, інформує 24 Канал. 3 травня керівництву Верховного суду передали першу частину хабаря, а вчора була передана друга частина. Власне, тоді ж й було затримано Князєва.

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Було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси і кредит", що належить Жеваго, з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття неправомірної діяльності,

– повідомив Семен Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко уточнив, що адвокатське об'єднання використовувалося для прикриття "бекофісу", створеного у Верховному суді для того, щоб впливати на рішення установи та інших судів.

У САП розповіли деталі справи

Клименко не повідомив назву об'єднання, але відомо, що Ferrexpo AG (група компаній Жеваго) у суді представляли Андрій Конопля та Михайло Ілляшев – засновники юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Документування злочинів НАБУ і САП розпочали ще на початку цього року, зафіксовано кілька випадків передачі коштів. Корупційна схема у Верховному Суді була зупинена завдяки операції під прикриттям.

САП та НАБУ викрили "на гарячому" голову Верховного Суду та адвоката під час отримання неправомірної вигоди. Загальна сума отриманих коштів — близько 2,7 мільйона доларів США.

Голову Верховного Суду та ще одну особу затримано. Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та готуються відповідні клопотання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що хабар для голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди.



САП та НАБУ викрили злочинне угрупування у Верховному Суді / Фото НАБУ

Жеваго уже все заперечив

Бізнесмен заперечує, що Князєву передали хабар особи, які діяли у його інтересах. Так, пресслужба Жеваго 16 травня розповсюдила пресреліз, у якому просить "не розповсюджувати непідтверджену інформацію".

За словами бізнесмена, Верховний суд оголосив юридичне вивірене рішення, оскільки "було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов'язаних із фігурантами списків санкцій США та Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу".

Переконують, що, мовляв, Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масової інформації не поширювати непідтверджені відомості, "не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення".

Що цьому передувало