САП подала апеляцію на рішення суду відпустити екснардепа Мартиненка під заставу
Джерело:САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на рішення суду. Воно стосується того, що екснардепа Миколу Мартиненка відпустили під заставу в майже 5 мільйонів гривень.
Колишнього голову Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підозрюють у відмиванні грошей та хабарництві. Наприкінці липня САП повідомила про підозру екснардепу Мартиненку за 311 тисяч євро хабаря та відмивання грошей.
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САП подала апеляцію на рішення відпустити Мартиненка
8 серпня 2022 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на запобіжний захід, який було обрано народному депутату України 3 – 8 скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки,
– повідомили у САП.
Там пояснили, що прокурор в апеляції просить суд, зважаючи на тяжкість злочину:
- застосувати до Миколи Мартиненка суворіший запобіжний захід;
- а саме – тримання під вартою з альтернативою внесення понад 70 мільйонів гривень застави.
У САП пояснили, що 4 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід. Тобто Миколу Мартиненка випустили під заставу в розмірі 4 мільйони 962 тисячі гривень.
Що відомо про справу Мартиненка
- У липні 2022 року колишньому народному депутату Миколі Мартиненку САП повідомила про підозру. Його звинувачують в отриманні понад 311 тисяч євро хабаря, а також у відмиванні коштів.
- Слідство встановило, що у 2014 році Мартиненко отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s. (входить до холдингу російського "газпромбанку") 311 тисяч 563 євро.
- За даними слідчих, ці гроші йому надали за сприяння інтересам цієї компанії та просування її інтересів в Україні. Зокрема, мовилося про відносини SKODA JS a.s. з держпідприємством "Енергоатом" та Чорнобильською АЕС.
- Гроші переказали на рахунок кіпрської компанії під виглядом оплати агентських послуг. Хоч їх фактично не надавали.
- За даними САП, гроші політик вивів на свої кіпрські компанії та купив на них коштовні речі, а також витратив на потреби своєї родини.
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