САП подала апеляцію на рішення суду відпустити екснардепа Мартиненка під заставу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на рішення суду. Воно стосується того, що екснардепа Миколу Мартиненка відпустили під заставу в майже 5 мільйонів гривень.

Колишнього голову Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підозрюють у відмиванні грошей та хабарництві. Наприкінці липня САП повідомила про підозру екснардепу Мартиненку за 311 тисяч євро хабаря та відмивання грошей.

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САП подала апеляцію на рішення відпустити Мартиненка

8 серпня 2022 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на запобіжний захід, який було обрано народному депутату України 3 – 8 скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки,

– повідомили у САП.

Там пояснили, що прокурор в апеляції просить суд, зважаючи на тяжкість злочину:

застосувати до Миколи Мартиненка суворіший запобіжний захід;

а саме – тримання під вартою з альтернативою внесення понад 70 мільйонів гривень застави.

У САП пояснили, що 4 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід. Тобто Миколу Мартиненка випустили під заставу в розмірі 4 мільйони 962 тисячі гривень.

Що відомо про справу Мартиненка

У липні 2022 року колишньому народному депутату Миколі Мартиненку САП повідомила про підозру. Його звинувачують в отриманні понад 311 тисяч євро хабаря, а також у відмиванні коштів.

Слідство встановило, що у 2014 році Мартиненко отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s. (входить до холдингу російського "газпромбанку") 311 тисяч 563 євро.

За даними слідчих, ці гроші йому надали за сприяння інтересам цієї компанії та просування її інтересів в Україні. Зокрема, мовилося про відносини SKODA JS a.s. з держпідприємством "Енергоатом" та Чорнобильською АЕС.

Гроші переказали на рахунок кіпрської компанії під виглядом оплати агентських послуг. Хоч їх фактично не надавали.

За даними САП, гроші політик вивів на свої кіпрські компанії та купив на них коштовні речі, а також витратив на потреби своєї родини.

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